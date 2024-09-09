YKS’de Eksik Olduğun Bölümü Söylüyoruz!
YKS’de Eksik Olduğun Bölümü Söylüyoruz!
Bu testte verdiğin cevaplara göre daha fazla emek harcaman gereken bölümün hangisi olduğunu söylüyoruz!
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1. Bir konuyu çalışırken hangisini yapmayı tercih edersin?
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2. Sınavlarda en çok hangi bölüm seni zorluyor?
3. Ders çalışırken hangi tarz müzik dinlersin?
4. Grup çalışmaları hakkında ne düşünüyorsun?
5. Kendini sabahları nasıl hissedersin?
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