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YKS’de Eksik Olduğun Bölümü Söylüyoruz!

etiket YKS’de Eksik Olduğun Bölümü Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 19:11

Bu testte verdiğin cevaplara göre daha fazla emek harcaman gereken bölümün hangisi olduğunu söylüyoruz!

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1. Bir konuyu çalışırken hangisini yapmayı tercih edersin?

2. Sınavlarda en çok hangi bölüm seni zorluyor?

3. Ders çalışırken hangi tarz müzik dinlersin?

3. Ders çalışırken hangi tarz müzik dinlersin?

4. Grup çalışmaları hakkında ne düşünüyorsun?

5. Kendini sabahları nasıl hissedersin?

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6. Hangisi sana daha çok uyar?

7. Deneme sınavlarında hangi tür sorularda daha başarılısın?

8. Ders çalışırken hangi materyali daha çok kullanırsın?

Matematik!

Test sonuçlarına göre, senin eksik olduğun bölüm kesinlikle matematik! Sayılar ve formüllerle aranın pek iyi olmadığını fark ettik. Paragraflar ve uzun cümleler arasında boğulmadan, sayısal mantığını geliştirmeye yönelik bir çalışma planı yapmalısın. Belki de matematik derslerinde zorlanmanın sebebi, konuların temelini tam olarak anlamamış olmandır. Bu yüzden, öncelikle temel kavramları yeniden gözden geçirmen iyi bir başlangıç olabilir. Bol bol pratik yaparak, matematik dünyasının şifrelerini çözebilir, karmaşık problemleri daha rahat çözmeye başlayabilirsin. Sabırlı ol, hatalardan ders çıkar ve pes etme! Unutma, matematik bir korku değil, senin için keşfedilecek bir dünya olmalı!

Fen bilimleri!

Sonuçlar gösteriyor ki senin eksik olduğun bölüm fen bilimleri! Kimya, fizik ve biyoloji gibi derslerde biraz daha çalışman gerekebilir. Fen bilimleri, birçok öğrenci için zorlu bir alan olabilir ama senin azim ve kararlılıkla bu zorlukları aşman mümkün. Fen derslerinde eksiklerini kapatmak için konuları derinlemesine çalışarak, bol bol soru çözerek ve deney yaparak öğrenmeyi desteklemen gerekiyor. Ayrıca, bilim dünyasındaki keşifler ve yenilikler hakkında araştırmalar yaparak ilgini artırabilir, motivasyonunu yüksek tutabilirsin. Deneme sınavlarını da ihmal etme, çünkü her deneme seni gerçek sınava bir adım daha yaklaştıracak. Bu alanda da kendini geliştirerek, başarılı bir YKS yolculuğu geçirebilirsin. Fen bilimlerinde gösterdiğin başarı, sadece sınavda değil, hayatın her alanında sana avantaj sağlayacak!

Sosyal bilimler!

Test sonuçlarına göre, sözel derslerde özellikle başarılısın ama iş sosyal bilimlere gelince biraz eksik kalıyorsun gibi. Tarih, coğrafya, felsefe gibi dersler senin için bazen sıkıcı ya da anlaşılması zor gelebilir. Ancak bu dersler, sadece bilgi ezberlemekten ibaret değil. Sosyal bilimlerde daha başarılı olmak için konuları bir hikaye gibi düşünmeye başlayabilirsin. Tarihi olayları anlatan belgeseller izleyebilir, farklı kültürler hakkında kitaplar okuyarak genel kültürünü artırabilirsin. Bu şekilde, derslerde daha fazla keyif alacak ve sınavlarda da başarını artırabileceksin. Unutma, sosyal bilimler, seni hem sınavda hem de hayatta ileriye taşıyacak güçlü bir yön!

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