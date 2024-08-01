Yıllar Sonra Türkiye'ye Dönen Alex De Souza Hayat Pahalılığından Dert Yandı

Antalyaspor sezon başı teknik direktörlük koltuğuna tanıdık bir isim getirdi. Ülkemizde heykeli dikilen Fenerbahçe efsanesi Akdeniz ekibinin teknik patronu oldu. Rafine TV'de Merve Toy'un konuğu olan Alex Fenerbahçe, Türk futbolu, Brezilya yılları hakkında konuştu.