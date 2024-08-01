Yıllar Sonra Türkiye'ye Dönen Alex De Souza Hayat Pahalılığından Dert Yandı
Yıllar Sonra Türkiye'ye Dönen Alex De Souza Hayat Pahalılığından Dert Yandı
Antalyaspor sezon başı teknik direktörlük koltuğuna tanıdık bir isim getirdi. Ülkemizde heykeli dikilen Fenerbahçe efsanesi Akdeniz ekibinin teknik patronu oldu. Rafine TV'de Merve Toy'un konuğu olan Alex Fenerbahçe, Türk futbolu, Brezilya yılları hakkında konuştu.
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Tüm bu futbol gündeminin arasında dikkatini ise ülkemizdeki hayat pahalılığı çekti.
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"Yıllar sonra Türkiye'ye döndükten sonra, korkutucu bir biçimde hayat pahalılığını gözlemledim." diye konuştu.
Tabii bu demeç futbol hakında söylediklerinin önüne geçti.
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