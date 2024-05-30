Yılın Bombası: Teşkilat'tan Ayrılan Murat Yıldırım'ın Yeni Partneri Belli Oldu!

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Murat Yıldırım, sezon finalinde diziye veda ediyor. Şimdiden yeni dizi anlaşması yapan Yıldırım'ın yeni partneri ise çok konuşulacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş