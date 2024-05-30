Yılın Bombası: Teşkilat'tan Ayrılan Murat Yıldırım'ın Yeni Partneri Belli Oldu!
Yılın Bombası: Teşkilat'tan Ayrılan Murat Yıldırım'ın Yeni Partneri Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/i...
Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Murat Yıldırım, sezon finalinde diziye veda ediyor. Şimdiden yeni dizi anlaşması yapan Yıldırım'ın yeni partneri ise çok konuşulacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT 1'in uzun süredir devam eden dizisi Teşkilat'ta 2 sezondur yer alan Murat Yıldırım'ın sezon finalinde diziden çıkacağı haberi herkesi üzmüştü.
Ömer karakteriyle dizide yer alan Yıldırım'ın ardından Teşkilat'a Tolga Sarıtaş'ın geleceği söylentileri ortalarda dolaşırken, Murat Yıldırım'ın yeni dizisi için sözleşme yaptığı ortaya çıktı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Murat Yıldırım yeni sezonda NOW ekranlarında yayınlanacak bir dizi ile hiç ara vermeden setlere dönmeye hazırlanırken, partneri de şimdiden belli oldu.
Altuntaş'ın haberine göre Murat Yıldırım'a yeni dizisinde Ebru Şahin eşlik edecek.
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