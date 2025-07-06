Yiğit Bulut Kimdir? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un Sağlık Durumu Nasıl?
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un hastanaye kaldırıldığı iddia edildi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yiğit Bulut'un sağlık durumu ise merak ediliyor. Bulut, ilk olarak televizyon ekranlarından tanınmaya başlamış daha sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak görev almaya başlamıştı.
Peki Yiğit Bulut kimdir, sağlık durumu nasıl?
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Yiğit Bulut Kimdir?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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