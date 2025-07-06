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Yiğit Bulut Kimdir? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un Sağlık Durumu Nasıl?

Yiğit Bulut Kimdir? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un Sağlık Durumu Nasıl?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.07.2025 - 11:04

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un hastanaye kaldırıldığı iddia edildi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yiğit Bulut'un sağlık durumu ise merak ediliyor. Bulut, ilk olarak televizyon ekranlarından tanınmaya başlamış daha sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak görev almaya başlamıştı.

Peki Yiğit Bulut kimdir, sağlık durumu nasıl?

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Yiğit Bulut Kimdir?

Yiğit Bulut Kimdir?

Yiğit Bulut Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesidir. Başdanışman olmadan önce köşe yazarlığı ve sunuculuk yapmıştır.

Finans analisti olarak da anılan Bulut, 2013 yılında Başbakanlık başdanışmanı olarak göreve getiririldi. Bir yıl sonra Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı olmuştur. Son olarak 2018'de Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Politikaları Kurulu Üyeliği konumuna gelmiştir.

Uzun yıllardır devlet yönetiminin içinde bulunan Yiğit Bulut Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesinde bankacılık ve finans bölümünün lisans eğitimini almıştır.

Daha sonra Paris'e bir yolculuk gerçekleştirerek Sarbonne Üniversitesinde yüksek lisans mezunu olmuştur.

Yiğit Bulut, Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuğu ve Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi yazarlığı yapmıştır.

Yiğit Bulut Nereli?

Yiğit Bulut Edirne, Keşanlıdır.

Yiğit Bulut Kaç Yaşında?

1972 yılında dünyaya gelen Bulut, 53 yaşındadır.

Yiğit Bulut'un Mesleki Kariyeri

Yiğit Bulut'un Mesleki Kariyeri

Yiğit Bulut Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı olmadan önce Kanal A, Kanal E ve CNN Türk'te ekonomi alanında yorumculuk yapmıştır. Ayrıca Radikal, Vatan, Referans, Star gibi gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır.

Parametre ve Finans Analiz isimli programların yapımcılığını ve sunuculuğunu yapan Yiğit Bulut, Habertürk'te genel yayın yönetmenliği de yapmıştır.

Habertürk'ün bağlı olduğu Ciner Medya grubunun ardından Star medya grubunda devam etmiştir.

Yiğit Bulut'un Hastalığı Ne?

Yiğit Bulut'un Hastalığı Ne?

Oda TV yazarı Hürrem Elmasçı, Yiğit Bulut'un ciddi bir hastalıkla mücadele ettiğini iddia etti. İddialar göre Bulut, hastanede tedavi altına alındı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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