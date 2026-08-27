Yemek.com Asistan Şef: Tarif Yaparken Telefona Dokunma Derdi Sona Eriyor

Yemek.com'daki tariflerden birini açtığınızda Asistan Şef'i kullanarak tarifin yapılış aşamalarını sesli olarak dinleyebilirsiniz.

Böylece ekrana bakıp tarifi tekrar tekrar kontrol etmek yerine, mutfakta işinize devam ederken hangi adımda ne yapmanız gerektiğini dinleyerek ilerleyebilirsiniz. Özellikle hamur yoğururken, elleriniz ıslakken veya ocak başındayken bu özellik oldukça pratik bir kullanım sunuyor.

'Hey Şef' deyin, sorularınızı sorun

Asistan Şef'in dikkat çeken özelliklerinden biri de yalnızca tarifi okumakla yetinmemesi.

Mutfakta aklınıza takılan bir şey olduğunda 'Hey Şef' diyerek Asistan Şef'e soru sorabilir, tarifin herhangi bir aşamasıyla ilgili yardım isteyebilirsiniz. Böylece yemek yaparken telefonun başına geçip arama yapmak veya tarifi baştan sona yeniden okumak zorunda kalmıyorsunuz.

Ekrana dokunmadan yemek yapabilirsiniz

Asistan Şef'in temel amacı, yemek yaparken telefonu mümkün olduğunca elinizden uzaklaştırmak.

Tarifin adımlarını sesli şekilde takip edebilmeniz ve gerektiğinde sesli olarak soru sorabilmeniz sayesinde mutfakta daha akıcı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Yani bir yandan yemeğinizi hazırlarken bir yandan da tarifin kontrolünü Asistan Şef'e bırakabilirsiniz.

Yemek yapmayı daha pratik hale getirmeyi amaçlıyor

Yemek.com'un geliştirdiği Asistan Şef, özellikle tarif uygularken yaşanan küçük ama can sıkıcı sorunları ortadan kaldırmaya odaklanıyor. Tarifin hangi aşamasında olduğunuzu takip etmekten mutfakta elleriniz doluyken yardım almaya kadar pek çok noktada size eşlik ediyor.

Kısacası Asistan Şef, Yemek.com tariflerini yalnızca okuyacağınız içerikler olmaktan çıkarıp yemek yaparken size eşlik eden bir yardımcıya dönüştürüyor.