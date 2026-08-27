Yemek.com Asistan Şef: Tarif Yaparken Telefona Dokunma Derdi Sona Eriyor
Yemek yaparken bir yandan tarife bakmak, bir yandan malzemelerle uğraşmak bazen işleri epey zorlaştırabiliyor. Yemek.com, tam da bu soruna çözüm olacak yeni özelliği Asistan Şef ile tarif deneyimini daha pratik hale getiriyor.
Yemek.com Asistan Şef, tarifleri adım adım sesli şekilde takip etmenizi sağlarken mutfakta elleriniz doluyken de sorularınıza yanıt verebiliyor. Böylece yemek yaparken sürekli telefona dokunmanıza gerek kalmıyor. Mutfakta işlerinizi çok kolaylaştıracak Asistan Şef'le hemen tanışmak için Yemek.com mobil uygulamasını indirmeniz ve üye olmanız yeterli.
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Asistan Şef tarifleri sizin için sesli anlatıyor
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