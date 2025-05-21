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Yaza Formda Giremeyenlerden Sunum İşinden Çakmayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yaza Formda Giremeyenlerden Sunum İşinden Çakmayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.05.2025 - 17:58

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Gelişme var...

Gelişme var...

Bunun da mı çekiciliği çıktı?

Bunun da mı çekiciliği çıktı?
twitter.com

Biraz da bilgilenelim...

Biraz da bilgilenelim...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Biraz da hayattan kareler...

Biraz da hayattan kareler...
twitter.com

Protein ağırlıklı bir öğün...

Protein ağırlıklı bir öğün...
twitter.com

İyi konsept!

İyi konsept!
twitter.com

Havalar da (şimdilik) ısınıyor.

Havalar da (şimdilik) ısınıyor.
twitter.com

Bazı garip huylar...

Bazı garip huylar...
twitter.com
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Anlamlı...

Anlamlı...
twitter.com

Masum...

Masum...
twitter.com

Senden korkulur...

Senden korkulur...
twitter.com

Bir de tespit!

Bir de tespit!
twitter.com

Bir de alıklık...

Bir de alıklık...
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Kapatalım...

Kapatalım...
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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