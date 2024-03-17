Yaşadığınız veya Yönetiminde Yer Aldığınız Bina Kentsel Dönüşüme Girdiyse Bilmeniz Gerekenler

Önce riskli binaya itiraz süreci olduğunu söyleyelim. Yani siz istemeden bir karar alındıysa tebligattan itibaren 15 gün içinde bir dilekçeyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlükleri'ne başvurmanız gerek.

Bu itirazınız inceleniyor ve sonunda verilen kararla rapor kesinleşip yıkım sürecine geçiliyor. Eğer riskli bina kararı yanlışsa o zaman bu karar düzeltiliyor.