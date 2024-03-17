Yaşadığınız veya Yönetiminde Yer Aldığınız Bina Kentsel Dönüşüme Girdiyse Bilmeniz Gerekenler
Yaşadığınız veya Yönetiminde Yer Aldığınız Bina Kentsel Dönüşüme Girdiyse Bilmeniz Gerekenler
Kentsel dönüşüm kavramını artık her yerde duyuyoruz. Afet riski altındaki yerlerin dönüşümü için kullanılan kavram hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Gelin birlikte kentsel dönüşümle ilgili bilmeniz gerekenlere bakalım!
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Kentsel dönüşüm olarak bilinen kavramın dayanağı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun.
Kanun hükümlerinde hangi binaların yararlanabileceği belirtilmiş.
Peki, riskli binalar nasıl tespit ediliyor?
Bu aşamalar geçti ve binanız riskli kabul edildi. Şimdi ne olacak diye sorduğunuzu duyar gibiyiz.
Riskli bina kararı sonrası vatandaşları en çok mağdur eden durum yapıdaki elektrik, su ve doğal gazın kesilmesi.
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Her şey bittiğine göre artık sırada yıkım süreci var.
Süre bitti ama malikler hala binayı yıktırmadıysa o zaman ek olarak 30 günden az olmayan bir süre daha veriliyor.
Bu yıkım süreci gerçekleştirilmek istendiğinde binayı hala terk etmeyen kiracı ve malikler hakkında ne yapılabilir?
Riskli yapılar tespit edilip yıkım kararı alındıktan sonra bunun olmasını engelleyenler hakkında Türk Ceza Kanunu uyarınca savcılıklara suç duyurusunda bulunulabiliyor.
Bina yıkıldıktan sonra artık arsa haline geliyor. Bundan sonra maliklerin hisseleri oranında 2/3 çoğunlukla karar vermeleri gerekiyor.
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Tebligat sonrasında malikler kendi aralarında 2/3 çoğunluğu sağlayamazsa o zaman Bakanlık, TOKİ ya da belediyeler acele kamulaştırma yapabiliyor.
Kanun kapsamında riskli binaları olanlar için bazı destekler bulunuyor. Bu destekler şunlar:
Anlaşma ile yıktırılan binanın hem malikleri hem kiracıları hem de sınırlı ayni hak sahipleri yapılacak desteklerden yararlanabiliyor.
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