Yağmurlu Havada Hızlı Hızlı Eve Yürüyen Kadınlar, Erkeklerin Tacizine Küfür Ederek Cevap Verdi

'@ireeeewm' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, arkadaşı ile birlikte eve yürürken tacize uğradıkları anları paylaştı.
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Şemsiyenin altında hızlı hızlı yürüyen kadınlar, yanlarından geçen erkeklerin sözlü tacizine maruz kaldılar. Kadınlar kendilerini taciz eden erkeklere o anlarda küfür ettiler.
Sakarya'da yaşandığı belirtilen olayı paylaşan genç, videonun üzerine ise 'TC simulasyonunda kadın olmak' yazdı.
İşte o görüntüler: 👇 ⚠⚠⚠ Küfür İçerir. ⚠⚠⚠
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