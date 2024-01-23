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Yağmurlu Havada Hızlı Hızlı Eve Yürüyen Kadınlar, Erkeklerin Tacizine Küfür Ederek Cevap Verdi

Yağmurlu Havada Hızlı Hızlı Eve Yürüyen Kadınlar, Erkeklerin Tacizine Küfür Ederek Cevap Verdi

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 13:27

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'@ireeeewm' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, arkadaşı ile birlikte eve yürürken tacize uğradıkları anları paylaştı.

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Şemsiyenin altında hızlı hızlı yürüyen kadınlar, yanlarından geçen erkeklerin sözlü tacizine maruz kaldılar. Kadınlar kendilerini taciz eden erkeklere o anlarda küfür ettiler.

Şemsiyenin altında hızlı hızlı yürüyen kadınlar, yanlarından geçen erkeklerin sözlü tacizine maruz kaldılar. Kadınlar kendilerini taciz eden erkeklere o anlarda küfür ettiler.

Sakarya'da yaşandığı belirtilen olayı paylaşan genç, videonun üzerine ise 'TC simulasyonunda kadın olmak' yazdı.

Sakarya'da yaşandığı belirtilen olayı paylaşan genç, videonun üzerine ise 'TC simulasyonunda kadın olmak' yazdı.

İşte o görüntüler: 👇 ⚠⚠⚠ Küfür İçerir. ⚠⚠⚠

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