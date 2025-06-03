WhatsApp Çöktü mü, Neden Açılmıyor? WhatsApp 3 Haziran Erişim Problemi

Mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Ülkemizde de en çok kullanılan uygulamalardan biri olan WhatsApp, Meta bünyesinde bulunuyor. WhatsApp'ta kimi zaman erişim sıkıntıları yaşanabiliyor. Kullanıcılar, 3 Haziran tarihinde mesajlarının iletilmediğini fark etti. Çoğu kullanıcı, WhatsApp'a erişim sıkıntısı yaşıyor.

Peki WhatsApp ööktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp mesajları neden iletilmiyor?