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WhatsApp Çöktü mü, Neden Açılmıyor? WhatsApp 3 Haziran Erişim Problemi

WhatsApp Çöktü mü, Neden Açılmıyor? WhatsApp 3 Haziran Erişim Problemi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.06.2025 - 14:33

Mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Ülkemizde de en çok kullanılan uygulamalardan biri olan WhatsApp, Meta bünyesinde bulunuyor. WhatsApp'ta kimi zaman erişim sıkıntıları yaşanabiliyor. Kullanıcılar, 3 Haziran tarihinde mesajlarının iletilmediğini fark etti. Çoğu kullanıcı, WhatsApp'a erişim sıkıntısı yaşıyor.

Peki WhatsApp ööktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp mesajları neden iletilmiyor?

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WhatsApp Mesajlar Neden İletilmiyor?

WhatsApp Mesajlar Neden İletilmiyor?

3 Haziran Salı günü saat 14.00 civarında WhatsApp'ta erişim sıkıntısı yaşanmaya başladı. Bazı kullanıcılar, WhatsApp'ta mesajlarının gitmediğini, yeni mesajları alamadıklarını sosyal medyada aktardı. Kullanıcıların bildirimlerine göre bazı kişilerin telefonlarındaki WhatsApp uygulaması hata veriyor. WhatsApp mesajlarının iletilmeme nedeni, global çapta yaşanan bir erişim problemi olabilir.

WhatsApp Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

WhatsApp Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

WhatsApp'ın çöktüğüne dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak özellikle Türkiye'deki kullanıcılar, WhatsApp'ın çöktüğünü belirtiyor. Androdi ve iOS kullancıları, 'WhatsApp Çöktü mü?' araştırması yapıyor. Merak edilen sorulara resmi kurumlardan ise henüz yanıt gelmedi. Meta, WhatsApp'a dair bir açıklamada bulunmadı.

WhatsApp 3 Haziran erişim sıkıntısının kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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