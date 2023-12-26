Vücut ve Ruh Sağlığını Dengede Tut: Regl Döneminde Meditasyon Yapmanın 10 Yararı

Regl dönemindeyken etrafındaki her şey ekstra zor gibi gelebilir. Kramplardan anlık mod değişimlerine kadar, geçirilen sayısız zorlu süreç sebebiyle gün içinde yeterince neşeli olmak veya daha da zoru hareket etmek her zaman o kadar kolay değildir. Fakat bu, regl ağrılarına ve moduna iyi gelen bazı şeyler olmadığı anlamına gelmez.

O halde regl dönemlerine ilaç gibi gelecek meditasyonun sayısız faydalarını sıralamakla başlayalım! 💋