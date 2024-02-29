Vedat Özdemiroğlu’nun Acı Günü: Oğlunun Vefat Ettiğini Duyurdu
Vedat Özdemiroğlu’nun Acı Günü: Oğlunun Vefat Ettiğini Duyurdu
Mizah yazarı Vedat Özdemiroğlu, 26 yaşındaki oğlu Can Ilgaz Özdemiroğlu’nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Can Ilgaz Özdemiroğlu’nun, geçirdiği beyin kanaması sebebiyle vefat ettiği öğrenildi.
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Karikatür dergilerinde yazdığı yazılarla bilinen Vedat Özdemiroğlu, oğlunun vefat haberini sosyal medyadan paylaştı.
“Oğlum vefat etti.... Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi. Allah'ın rahmeti, mağrifeti üzerine olsun…”
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Vedat Özdemiroğlu’nun, Lale Leyla isminde bir de kızı bulunuyor.
Vedat Özdemiroğlu'na sosyal medyadan başsağlığı mesajları yağdı 👇
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