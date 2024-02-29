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Vedat Özdemiroğlu’nun Acı Günü: Oğlunun Vefat Ettiğini Duyurdu

Vedat Özdemiroğlu’nun Acı Günü: Oğlunun Vefat Ettiğini Duyurdu

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.02.2024 - 14:16

Mizah yazarı Vedat Özdemiroğlu, 26 yaşındaki oğlu Can Ilgaz Özdemiroğlu’nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Can Ilgaz Özdemiroğlu’nun, geçirdiği beyin kanaması sebebiyle vefat ettiği öğrenildi.

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Karikatür dergilerinde yazdığı yazılarla bilinen Vedat Özdemiroğlu, oğlunun vefat haberini sosyal medyadan paylaştı.

Karikatür dergilerinde yazdığı yazılarla bilinen Vedat Özdemiroğlu, oğlunun vefat haberini sosyal medyadan paylaştı.

“Oğlum vefat etti.... Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi. Allah'ın rahmeti, mağrifeti üzerine olsun…”

“Oğlum vefat etti.... Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi. Allah'ın rahmeti, mağrifeti üzerine olsun…”

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Vedat Özdemiroğlu’nun, Lale Leyla isminde bir de kızı bulunuyor.

Vedat Özdemiroğlu’nun, Lale Leyla isminde bir de kızı bulunuyor.

Vedat Özdemiroğlu'na sosyal medyadan başsağlığı mesajları yağdı 👇

Vedat Özdemiroğlu'na sosyal medyadan başsağlığı mesajları yağdı 👇
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