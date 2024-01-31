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VAR Konuşmaları Maç Sonunda Yayınlanacak! Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Radikal Karar

VAR Konuşmaları Maç Sonunda Yayınlanacak! Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Radikal Karar

TFF
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
31.01.2024 - 10:49

TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, 'Türk futbolu için yeni dönem başlıyor. Önemli değişiklikler yapılacak. VAR kayıtları açıklanacak, yabancı gözlemci gelecek' dedi.

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Riva'da gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Vekili, Türkiye'deki Süper Lig maçlarındaki VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması için çalışma yaptıklarını açıkladı.

Riva'da gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Vekili, Türkiye'deki Süper Lig maçlarındaki VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması için çalışma yaptıklarını açıkladı.

Eröğüt, İspanya La Liga'da olduğu gibi VAR kayıtlarının, hakemlerin VAR'a çağrıldığı pozisyonlarla sınırlandırılarak günün maçları bittikten sonra yayınlanacağını belirtti.

IFAB'ın VAR konuşmalarının hakem VAR'a çağrıldığı an ile ilgili yayınını eğitim amaçlı izin verdiğini hatırlatarak, Türkiye'de de benzer bir uygulamanın hayata geçirilebileceğini ifade etti.

IFAB'ın VAR konuşmalarının hakem VAR'a çağrıldığı an ile ilgili yayınını eğitim amaçlı izin verdiğini hatırlatarak, Türkiye'de de benzer bir uygulamanın hayata geçirilebileceğini ifade etti.

Eröğüt, şu anda bu konuda bazı testler yaptıklarını ve en kısa sürede alınacak kararları kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

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VAR kayıtlarının açıklanması tartışmaları sonlandırır mı?

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