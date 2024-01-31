VAR Konuşmaları Maç Sonunda Yayınlanacak! Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Radikal Karar
VAR Konuşmaları Maç Sonunda Yayınlanacak! Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Radikal Karar
TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, 'Türk futbolu için yeni dönem başlıyor. Önemli değişiklikler yapılacak. VAR kayıtları açıklanacak, yabancı gözlemci gelecek' dedi.
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Riva'da gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Vekili, Türkiye'deki Süper Lig maçlarındaki VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması için çalışma yaptıklarını açıkladı.
IFAB'ın VAR konuşmalarının hakem VAR'a çağrıldığı an ile ilgili yayınını eğitim amaçlı izin verdiğini hatırlatarak, Türkiye'de de benzer bir uygulamanın hayata geçirilebileceğini ifade etti.
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VAR kayıtlarının açıklanması tartışmaları sonlandırır mı?
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