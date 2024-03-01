Uzmanların Yorumlarıyla En Ünlü Kripto Paranın Geleceği: Bitcoin Nereye Gidiyor?

En yaygın yolu, al-sat yapmaktır. Yani Bitcoin'in fiyatının düşük olduğu zaman almak, yüksek olduğu zaman satmaktır. İkinci yol, uzun vadeli yatırım yapmaktır. Bu şekilde fiyat farkından oldukça kâr edebilirsiniz. Üçüncü yol ise, madencilik yapmaktır ama bu en zor ve pahalı yoldur. Çünkü çok fazla elektrik ve işlem gücü gerektirirken rekabeti de oldukça yüksektir.