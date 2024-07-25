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Üzerinize Giydiğinizde Güzelliğinize Destanlar Yazılacak Tulum Elbise Modelleri

etiket Üzerinize Giydiğinizde Güzelliğinize Destanlar Yazılacak Tulum Elbise Modelleri

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 21:53

Tulum elbiseler, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan tasarımlarıyla her sezonun favorisi olmayı başarıyor. Güzel bir tulum elbise sadece giydiğinizde değil, size güzellik katarken etrafınızdakilere de ilham veriyor. İşte bu içerikte, tarzınızı ve şıklığınızı ön plana çıkaracak muhteşem tulum elbise modellerini keşfedeceksiniz.

Bu içerik 09.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Twist Düğme Aksesuarlı Tulum

Twist Düğme Aksesuarlı Tulum

Günlük hayatta pratiklik arayanların tercihi olan bu tulum sarı rengi ile gün boyu enerjik hissetmenizi sağlayacak bir parça. Esnek yapısıyla her hareketinizde rahat etmenizi sağlayan bu tulum ile hem rahat hem de şık olmak çok kolay. Bu tulumu gardırobunda görmek isteyenler için link burada.

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Dilvin Boyundan Bağlamalı Tulum-Kırmızı

Dilvin Boyundan Bağlamalı Tulum-Kırmızı

Bu tulum elbise modeli, boyundan bağlamalı detayıyla cesur bir duruş sergilerken kırmızı rengi ile tutkulu ve enerjik bir stil vurgusu yapıyor. Çeşitli aksesuarlarla tamamlandığında istediğiniz stilde kullanabileceğiniz bu tulum elbise ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Hem günlük, hem de gece kullanılabilecek bir ürün. Çok beğendim.

Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıktık.

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Koton Mini Tulum Çiçekli Kayık Yaka

Koton Mini Tulum Çiçekli Kayık Yaka

Koton Çiçekli Mini Tulum, yazın enerjisini gardırobunuza taşıyacak bir parça. Hem tarzınıza hem de rahatlığınıza önem veriyorsanız canlı çiçek desenleri ile her zaman şık ve zarif bir görünmenizi sağlayacak bu tulumu gardırobunuza eklemelisiniz. Linki burada.

Hepsiburada

Koton Mini Salopet Tulum

Koton Mini Salopet Tulum

Koton Mini Salopet Tulum Elbise modeli, keten karışımıyla yaz aylarında serin hissetmenizi sağlarken, askılı halter yaka detayıyla da feminen bir hava katıyor. Hafif ve nefes alabilen kumaşı sayesinde gün boyu rahatlıkla kullanabileceğiniz bu şık tulumu satın almak için buraya tıklayınız.

Hepsiburada

Mango Tulum

Mango Tulum

Mango Tulum, minimalist tasarımıyla her türlü kombinasyona uyum sağlıyor. Günlük kullanımda sandaletler veya beyaz spor ayakkabılarla kombinleyerek şehir şıklığınızı tamamlayabilirsiniz. Özel davetlerde ise topuklu ayakkabılar ve ince takılarla kombinleyerek sofistike bir görünüm elde edebilirsiniz.Detaylı incelemek ve satın almak için link burada.

Hepsiburada
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Açelya Okcu Cut Out Yaka Detaylı Tulum

Açelya Okcu Cut Out Yaka Detaylı Tulum

Bu şort tulum elbise modeli, cut-out yaka detayıyla cesur bir görünüm sergiliyor. Vücudu saran kesimi ve pencere detayıyla modern bir siluet oluştururken, şort eteğiyle dinamik bir tarz yakalıyor. Siyah rengi ile şıklığınızı bir adım öne taşıyacak bu tulumu satın almak için buraya tıklayınız.

Hepsiburada

Havoş Yeşil Kuşaklı Viskon Tulum

Havoş Yeşil Kuşaklı Viskon Tulum

Havos Yeşil Kuşaklı Viskon Tulum, rahatlığı ve şıklığı bir arada arayan kadınların gardırobunda olması gereken bir parça. Doğal ve canlı rengiyle her mevsim ve her ortamda kullanılabilecek çok yönlü bir stil sunan bu tulum yaz aylarında vazgeçilmez parçanız olabilir. Satın almak için buraya tıktık.

Hepsiburada

Koton Madonna Yaka Tulum

Koton Madonna Yaka Tulum

Koton Madonna Yaka Tulum, leopar deseni ve volan detaylarıyla feminen ve çarpıcı bir görünüm arayan kadınların gardırobunda vazgeçilmezi olacak bir parça.Yumuşak ve esnek kumaşı sayesinde gün boyu rahatlık sağlayan bu tulum ile hareket özgürlüğünü ve şıklığı üzerinizde hissedin. Linki burada.

Hepsiburada

Mango Kemerli Saten Tulum

Mango Kemerli Saten Tulum

Saten kumaşı ve kemer detayıyla öne çıkan bu tulum, özel günlerde ve davetlerde sofistike bir görünüm elde etmeniz için ideal bir seçenek.Yüksek topuklu ayakkabılar veya ince straplez sandaletlerle kombinleyerek akşam davetlerinde etkileyici bir görünüm elde edebileceğiniz bu tulumu satın almak için buraya tıklayınız.

Hepsiburada

Jimmy Key Lacivert Kısa Kollu Çiçek Desenli Kısa Tulum

Jimmy Key Lacivert Kısa Kollu Çiçek Desenli Kısa Tulum

Jimmy Key Lacivert Kısa Kollu Çiçek Desenli Kısa Tulum, enerjik ve renkli bir yaz gardırobunun olmazsa olmazı olacak. Canlı deseni ve rahat kesimiyle her anında şıklığınızı ve konforunuzu ön plana çıkaracak. Linki burada.

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Koton Çiçekli Tulum

Koton Çiçekli Tulum

Çiçekli, fırfırlı, omzu açık, önü bağlama detaylı, şort tulum takım oluşturmaktan ya da kombin yapmaktan yorulduğunuz anlar için kurtarıcı parça olmaya aday. Günlük şıklığınızı ve yazın enerjisini en iyi şekilde yansıtacak bu ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

Hepsiburada

Jimmy Key Haki V Yaka Askılı Keten Tulum

Jimmy Key Haki V Yaka Askılı Keten Tulum

Basit ve etkileyici tasarımıyla gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından olabilecek bu ürün yumuşak ve nefes alabilen keten kumaşı sayesinde yaz aylarında rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir parça.Ürünü beğenenler ve satın almak isteyenler için link burada.

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