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Ünlü Oyuncu Reha Özcan, Dünya Kupası'ndan Elenen Türkiye'nin Ardından Futbolculara ve TFF'ye Sert Çıktı

etiket Ünlü Oyuncu Reha Özcan, Dünya Kupası'ndan Elenen Türkiye'nin Ardından Futbolculara ve TFF'ye Sert Çıktı

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
20.06.2026 - 15:34
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24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası yolculuğumuz beklediğimiz gibi gitmedi. Büyük umutlarla katıldığımız turnuvada ilk iki maçta iki mağlubiyet alan A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti. Futbolcular, Montella ve TFF öfkenin hedefi olurken ünlü ünsüz herkes tepkisini dile getirdi. Ünlü oyuncu Reha Özcan da Montella, TFF ve futbolculara sert çıktı.

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Büyük bir umut ve heyecanla katıldığımız Dünya Kupası'ndan turu bile geçemeden elendik.

Büyük bir umut ve heyecanla katıldığımız Dünya Kupası'ndan turu bile geçemeden elendik.

Onlarca ünlü ismin marş yazdığı, yoluna tartışmalara girilen ve umutları yeşerten Türkiye A Milli Futbol takımı ne yazık ki bekleneni başaramadı. Grubun zayıf takımları olarak görülen Avustralya ve özellikle Paraguay'a gol bile atamayan Türkiye'nin turnuvadan elenmesi kesinleşti. İki maçı da golsüz tamamlayan ve iki yenilgi alan A Millilere tepki dinmedi. Hem futbolcular, hem Montella hem de TFF futbolseverlerin hedefi haline geldi.

Ünlü oyuncu Reha Özcan da tepkisini sert biçimde dile getirdi.

Ünlü oyuncu Reha Özcan da tepkisini sert biçimde dile getirdi.

Reha Özcan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 

'Milyonlarca insanı ya sabahın köründe uyandırdınız ya da sabahlattınız. 10 bin nüfuslu ülkelerden daha rezil futbol oynadınız, 48 takımlı dünya kupasında 47. oldunuz o da Haiti'nin maçı daha erkendi diye. Bu rezillik bizim değil sizin, milyonlarca insan torpilli futbolcularınız ve yöneticilerinizden dolayı utanç duymayacak, siz duyacaksınız. Tarihi bir rezilliğe imza attınız tebrikler.' ifadelerine yer verdi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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