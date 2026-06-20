Ünlü Oyuncu Reha Özcan, Dünya Kupası'ndan Elenen Türkiye'nin Ardından Futbolculara ve TFF'ye Sert Çıktı
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24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası yolculuğumuz beklediğimiz gibi gitmedi. Büyük umutlarla katıldığımız turnuvada ilk iki maçta iki mağlubiyet alan A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti. Futbolcular, Montella ve TFF öfkenin hedefi olurken ünlü ünsüz herkes tepkisini dile getirdi. Ünlü oyuncu Reha Özcan da Montella, TFF ve futbolculara sert çıktı.
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Büyük bir umut ve heyecanla katıldığımız Dünya Kupası'ndan turu bile geçemeden elendik.
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Ünlü oyuncu Reha Özcan da tepkisini sert biçimde dile getirdi.
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