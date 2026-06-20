Ünlü Oyuncu Reha Özcan, Dünya Kupası'ndan Elenen Türkiye'nin Ardından Futbolculara ve TFF'ye Sert Çıktı

Reha Özcan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda

'Milyonlarca insanı ya sabahın köründe uyandırdınız ya da sabahlattınız. 10 bin nüfuslu ülkelerden daha rezil futbol oynadınız, 48 takımlı dünya kupasında 47. oldunuz o da Haiti'nin maçı daha erkendi diye. Bu rezillik bizim değil sizin, milyonlarca insan torpilli futbolcularınız ve yöneticilerinizden dolayı utanç duymayacak, siz duyacaksınız. Tarihi bir rezilliğe imza attınız tebrikler.' ifadelerine yer verdi.