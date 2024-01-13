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Ünlü Oyuncu Halil Ergün Ölümden Döndü: Kaza Anı Kameralara Böyle Yansıdı

Ünlü Oyuncu Halil Ergün Ölümden Döndü: Kaza Anı Kameralara Böyle Yansıdı

Hilal Dumangöz
Hilal Dumangöz - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 13:28 Son Güncelleme: 13.01.2024 - 13:47

77 yaşındaki ünlü oyuncu Halil Ergün'ün, Şişli’de aracıyla seyir halindeyken ayağı gaz pedalına sıkıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sanatçı kaza yaptı. Kaza anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

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Öyucu Halil Ergün geçtiğimiz aylarda Şişli Halaskargazi Caddesi'nde seyir halindeyken ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapmıştı.

Öyucu Halil Ergün geçtiğimiz aylarda Şişli Halaskargazi Caddesi'nde seyir halindeyken ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapmıştı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce yan şeritteki araca çarpan Halil Ergün, daha sonra ise aracıyla kaldırıma çıktı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce yan şeritteki araca çarpan Halil Ergün, daha sonra ise aracıyla kaldırıma çıktı.

Şans eseri çevredekiler de oyuncu Halil Ergün de yaralanmadı.

Şans eseri çevredekiler de oyuncu Halil Ergün de yaralanmadı.

Ölümden dönen oyuncu çevredekilere kazanın nasıl gerçekleştiğini uzun bir süre anlattı. Polis, olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Ölümden dönen oyuncu çevredekilere kazanın nasıl gerçekleştiğini uzun bir süre anlattı. Polis, olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen kazanın görüntüleri ortaya çıktı:

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