Ünlü Oyuncu Halil Ergün Ölümden Döndü: Kaza Anı Kameralara Böyle Yansıdı
Ünlü Oyuncu Halil Ergün Ölümden Döndü: Kaza Anı Kameralara Böyle Yansıdı
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Öyucu Halil Ergün geçtiğimiz aylarda Şişli Halaskargazi Caddesi'nde seyir halindeyken ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapmıştı.
Direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce yan şeritteki araca çarpan Halil Ergün, daha sonra ise aracıyla kaldırıma çıktı.
Şans eseri çevredekiler de oyuncu Halil Ergün de yaralanmadı.
Ölümden dönen oyuncu çevredekilere kazanın nasıl gerçekleştiğini uzun bir süre anlattı. Polis, olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.
Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen kazanın görüntüleri ortaya çıktı:
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