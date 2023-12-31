Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ünlü İngiliz Aktör Tom Wilkinson Hayatını Kaybetti

Ünlü İngiliz Aktör Tom Wilkinson Hayatını Kaybetti

Hilal Dumangöz
Hilal Dumangöz - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 12:26

The Full Monty, Shakespeare In Love ve The Best Exotic Marigold Hotel gibi filmlerle tanınan, Oscar'a aday gösterilen İngiliz oyuncu Tom Wilkinson 75 yaşında hayatını kaybetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İngiliz sinemasının ünlü oyuncularından Tom Wilkinson, 75 yaşında hayata veda etti.

İngiliz sinemasının ünlü oyuncularından Tom Wilkinson, 75 yaşında hayata veda etti.

Wilkinson'ın ölüm haberini menajeri, "Tom Wilkinson'un ailesi, 30 Aralık'ta evinde aniden öldüğünü büyük bir üzüntüyle duyuruyor. Eşi ve ailesi de sanatçının yanındaydı. Aile şu anda mahremiyet istiyor." açıklamasıyla duyurdu.

Wilkinson'ın ölüm haberini menajeri, "Tom Wilkinson'un ailesi, 30 Aralık'ta evinde aniden öldüğünü büyük bir üzüntüyle duyuruyor. Eşi ve ailesi de sanatçının yanındaydı. Aile şu anda mahremiyet istiyor." açıklamasıyla duyurdu.

Wilkinson'ın ailesiyle birlikte evinde bulunduğu sırada aniden hayatını kaybettiği belirtildi.

Wilkinson'ın ailesiyle birlikte evinde bulunduğu sırada aniden hayatını kaybettiği belirtildi.

Sanat dünyasında iz bırakan isim, 130’dan fazla sinema ve televizyon filminde yer aldı.

Sanat dünyasında iz bırakan isim, 130’dan fazla sinema ve televizyon filminde yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

George Clooney ,Variety Dergisi'ne verdiği demeçte geçmişte rol arkadaşı olan Tom Wilkinson'ı "Tom her projeyi daha iyi hale getirdi. Her oyuncuyu daha iyi yaptı. O zarafetin timsaliydi ve hepimiz onu çok özleyeceğiz." sözleriyle andı.

George Clooney ,Variety Dergisi'ne verdiği demeçte geçmişte rol arkadaşı olan Tom Wilkinson'ı "Tom her projeyi daha iyi hale getirdi. Her oyuncuyu daha iyi yaptı. O zarafetin timsaliydi ve hepimiz onu çok özleyeceğiz." sözleriyle andı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0