Ünlü İngiliz Aktör Tom Wilkinson Hayatını Kaybetti
Ünlü İngiliz Aktör Tom Wilkinson Hayatını Kaybetti
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İngiliz sinemasının ünlü oyuncularından Tom Wilkinson, 75 yaşında hayata veda etti.
Wilkinson'ın ölüm haberini menajeri, "Tom Wilkinson'un ailesi, 30 Aralık'ta evinde aniden öldüğünü büyük bir üzüntüyle duyuruyor. Eşi ve ailesi de sanatçının yanındaydı. Aile şu anda mahremiyet istiyor." açıklamasıyla duyurdu.
Wilkinson'ın ailesiyle birlikte evinde bulunduğu sırada aniden hayatını kaybettiği belirtildi.
Sanat dünyasında iz bırakan isim, 130’dan fazla sinema ve televizyon filminde yer aldı.
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George Clooney ,Variety Dergisi'ne verdiği demeçte geçmişte rol arkadaşı olan Tom Wilkinson'ı "Tom her projeyi daha iyi hale getirdi. Her oyuncuyu daha iyi yaptı. O zarafetin timsaliydi ve hepimiz onu çok özleyeceğiz." sözleriyle andı.
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