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Ümit Özdağ Tutuklandı: Bir Genç Adliye Merdivenlerinde Fenalık Geçirdi

Ümit Özdağ Tutuklandı: Bir Genç Adliye Merdivenlerinde Fenalık Geçirdi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 08:48

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Adliyesi’nde hakim karşısına çıktı. Savcılıkta alınan ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Ümit Özdağ’ın tutuklama haberinin ardından İstanbul Adliyesi önünde toplanan birçok Zafer Partili vatandaş, desteklerini göstermek için sloganlar attı.

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Gergin atmosferde bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşarken, bir genç fenalık geçirdi.

Gergin atmosferde bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşarken, bir genç fenalık geçirdi.

Adliye merdivenlerinde fenalaşan gence çevredeki vatandaşlar yardım etti. İlk yardım yapılırken, olay anları kameraya kaydedildi.

Adliye merdivenlerinde fenalaşan gence çevredeki vatandaşlar yardım etti. İlk yardım yapılırken, olay anları kameraya kaydedildi.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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