Ülkenin Kuşu Bile Efkarlı: Tokat'ta Bir Karga Masadaki Paketten Bir Dal Sigara Alıp Kaçtı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@aysezrb/video...
Kargaların zeka seviyelerinin yüksekliği genel olarak kabul görmüş bir gerçektir. Bu hayvanlar, çeşitli durumlarla başa çıkmak ve hayatta kalmak için karmaşık düşünme yeteneklerine sahiptirler. İster doğada ister şehir ortamında olsun, kargaların çevrelerini anlama ve ona uyum sağlama yetenekleri, onların zekalarının bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu nedenle, kargaların zekası, birçok insanın ve bilim insanının dikkatini çekmiştir.
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Tokat'ta bir karga, masada duran paketten bir adet sigarayı büyük bir ustalıkla çıkarıp hızla uzaklaştı.
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Bir amca, ağzında sigara ile uzaklara dalan karganın sigarasını yakmaya çalıştı.
İşte o anlar;
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Vallahi baştan sona haklı bu yakında Tokat türküsü dinleyip bir kadeh atarda 😁