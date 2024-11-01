Görüş Bildir
Haberler
Video
Ülkenin Kuşu Bile Efkarlı: Tokat'ta Bir Karga Masadaki Paketten Bir Dal Sigara Alıp Kaçtı

Ülkenin Kuşu Bile Efkarlı: Tokat'ta Bir Karga Masadaki Paketten Bir Dal Sigara Alıp Kaçtı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2024 - 19:49

İçerik Devam Ediyor

Kargaların zeka seviyelerinin yüksekliği genel olarak kabul görmüş bir gerçektir. Bu hayvanlar, çeşitli durumlarla başa çıkmak ve hayatta kalmak için karmaşık düşünme yeteneklerine sahiptirler. İster doğada ister şehir ortamında olsun, kargaların çevrelerini anlama ve ona uyum sağlama yetenekleri, onların zekalarının bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu nedenle, kargaların zekası, birçok insanın ve bilim insanının dikkatini çekmiştir.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@aysezrb/video...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tokat'ta bir karga, masada duran paketten bir adet sigarayı büyük bir ustalıkla çıkarıp hızla uzaklaştı.

Tokat'ta bir karga, masada duran paketten bir adet sigarayı büyük bir ustalıkla çıkarıp hızla uzaklaştı.

Bir amca, ağzında sigara ile uzaklara dalan karganın sigarasını yakmaya çalıştı.

Bir amca, ağzında sigara ile uzaklara dalan karganın sigarasını yakmaya çalıştı.

İşte o anlar;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Cindirella Man

Vallahi baştan sona haklı bu yakında Tokat türküsü dinleyip bir kadeh atarda 😁