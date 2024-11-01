Ülkenin Kuşu Bile Efkarlı: Tokat'ta Bir Karga Masadaki Paketten Bir Dal Sigara Alıp Kaçtı

Kargaların zeka seviyelerinin yüksekliği genel olarak kabul görmüş bir gerçektir. Bu hayvanlar, çeşitli durumlarla başa çıkmak ve hayatta kalmak için karmaşık düşünme yeteneklerine sahiptirler. İster doğada ister şehir ortamında olsun, kargaların çevrelerini anlama ve ona uyum sağlama yetenekleri, onların zekalarının bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu nedenle, kargaların zekası, birçok insanın ve bilim insanının dikkatini çekmiştir.