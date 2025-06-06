Uçuk mu Normal mi? Özel Bir Üniversitede Kabin Hizmetleri Okuyan Gençlere Maaş Beklentileri Soruldu

Üniversite öğrencileri, hayatın gerçeklerine adım atmaya en yakın oldukları dönemlerindeler. Her birinin, kendilerine sağlayacakları yaşam standartlarına uygun bir iş ve maaş hayali var. Ancak, bu maaş beklentileri bazılarının gözünde oldukça yüksek görünüyor. Bu durum, gençlerin hayalleri ve hedefleri ile toplumun gerçekleri arasındaki çelişkiyi gözler önüne seriyor.
Özel bir üniversitede Kabin Hizmetleri okuyan gençlere maaş beklentileri soruldu. Oraya oldukça büyük rakamlar çıktı.
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Kimilerine bu ücretler yüksek gelse de kimileri bölüm ve meslek için oldukça makul buldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Bir akrabam o bölüm mezunu, sanayide kaynakçılık yapıyor.
o bölüm önlisans değil mi