Uçağa Yetişmek için Kapıyı Kırıp Piste Daldı: Uçak Motoruna Çekilerek Can Verdi
Uçağa Yetişmek için Kapıyı Kırıp Piste Daldı: Uçak Motoruna Çekilerek Can Verdi
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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Salt Lake City Havalimanı'nda korkunç bir olay meydana geldi.
30 yaşındaki Kyler Efinger, yolcu alımı biten uçağa geç kalınca yangın merdivenin kapısını kırdı.
Efinger, uçağa yetişmek için yangın merdivenlerinden piste indi.
O sırada San Francisco’ya giden uçak 95 yolcu ve beş mürettebatla kalkışa hazırlanmak üzere pist boyunca ilerliyordu.
Efinger, kalkışa hazırlanan uçağın yarattığı hava akımına kapılarak oracıkta can verdi.
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Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından olay yeri incelemesi başlatıldı.
Olay anının görüntüleri:
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