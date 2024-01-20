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Uçağa Yetişmek için Kapıyı Kırıp Piste Daldı: Uçak Motoruna Çekilerek Can Verdi

Uçağa Yetişmek için Kapıyı Kırıp Piste Daldı: Uçak Motoruna Çekilerek Can Verdi

Hilal Dumangöz
Hilal Dumangöz - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 13:55

ABD'de Salt Lake City Havalimanı'nda bir adam kapıları kapatılan uçağa binmek için yangın merdiveninin kapısını zorla açtı. Adam piste inince uçak motorunun yarattığı hava akımına kapılarak feci şekilde can verdi.

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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Salt Lake City Havalimanı'nda korkunç bir olay meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Salt Lake City Havalimanı'nda korkunç bir olay meydana geldi.

30 yaşındaki Kyler Efinger, yolcu alımı biten uçağa geç kalınca yangın merdivenin kapısını kırdı.

30 yaşındaki Kyler Efinger, yolcu alımı biten uçağa geç kalınca yangın merdivenin kapısını kırdı.

Efinger, uçağa yetişmek için yangın merdivenlerinden piste indi.

Efinger, uçağa yetişmek için yangın merdivenlerinden piste indi.

O sırada San Francisco’ya giden uçak 95 yolcu ve beş mürettebatla kalkışa hazırlanmak üzere pist boyunca ilerliyordu.

O sırada San Francisco’ya giden uçak 95 yolcu ve beş mürettebatla kalkışa hazırlanmak üzere pist boyunca ilerliyordu.

Efinger, kalkışa hazırlanan uçağın yarattığı hava akımına kapılarak oracıkta can verdi.

Efinger, kalkışa hazırlanan uçağın yarattığı hava akımına kapılarak oracıkta can verdi.
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Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından olay yeri incelemesi başlatıldı.

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından olay yeri incelemesi başlatıldı.

Olay anının görüntüleri:

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