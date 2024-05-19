Tyson Fury ve Oleksandr Usyk Suudi Arabistan'da Dövüştü: Oleksandr Usyk Dünyanın Tartışmasız Şampiyonu Oldu

Ağır siklet boksta iki dünya efsanesi olan İngiliz Tyson Fury ile Ukraynalı Oleksandr Usyk, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da karşı karşıya geldi. Ukraynalı boksör, Fury’i bölünmüş kararlarla (puanla) mağlup ederek dünyanın yeni tartışmasız ağır sıklet şampiyonu oldu.