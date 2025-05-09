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Türkiye Polifonik Korolar Derneği Anneler Günü’ne Özel Etkinlik Düzenliyor

Türkiye Polifonik Korolar Derneği Anneler Günü’ne Özel Etkinlik Düzenliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.05.2025 - 13:53

Türkiye Polifonik Korolar Derneği, Anneler Günü için hazırladığı “Annelere Sevgiyle Yükselen Sesler” adlı etkinlikle sanatseverleri buluşmaya davet ediyor. 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 18.30’da Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi Oran’da gerçekleştirilecek program, annelere minnet ve sevgiyi müzikle ifade edecek.

İşte etkinliğin detayları...

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Dernek, 36 yıldır çok sesli müziğin gelişmesi için çalışmalar yürütüyor.

Dernek, 36 yıldır çok sesli müziğin gelişmesi için çalışmalar yürütüyor.

Dernek, bu yıl Bolu Kartalkaya’daki orman yangınında hayatını kaybeden Yiğit Gençbay ve Alp Mercan’ın anneleri Serpil Gençbay ve Ceyhan Mercan’ı “Yılın Annesi” olarak onurlandıracak. Türkiye Polifonik Korolar Derneği Yönetim Kurulu tarafından verilen bu unvan, fedakar annelere duyulan saygının bir göstergesi olacak.

Etkinlik Psikolog Sude Süzer Çivitci’nin annelik üzerine yapacağı söyleşi ile başlayacak.

Etkinlik Psikolog Sude Süzer Çivitci’nin annelik üzerine yapacağı söyleşi ile başlayacak.

Ardından yılın annelerine plaket takdimi yapılacak. Programın ilerleyen bölümünde, geçen yıl hayatını kaybeden viyolonsel sanatçısı ve müzik eğitimcisi Şinasi Çilden’in “Ana” ile müzik eğitimcisi Prof. Dr. Ülkü Özgür’ün “Annem” adlı eserleri seslendirilecek. Şan sanatçısı Nevra Güçlü Tükü ve piyanist Itır Eskioğlu Kamçez’in performansları etkinliğe anlam katacak. Ayrıca Türkiye Polifonik Korolar Derneği Minikler Korosu ile Kadınlar Korosu’nun sahne alacağı etkinlik, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.

Etkinlik, tüm anneleri ve anneliğin temsil ettiği değerleri anmayı amaçlıyor. Programa katılım ücretsiz olup tüm Ankaralılar etkinliğe davet ediliyor.

Etkinliğin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Etkinliğin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz:
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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