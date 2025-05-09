Türkiye Polifonik Korolar Derneği Anneler Günü’ne Özel Etkinlik Düzenliyor
Türkiye Polifonik Korolar Derneği, Anneler Günü için hazırladığı “Annelere Sevgiyle Yükselen Sesler” adlı etkinlikle sanatseverleri buluşmaya davet ediyor. 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 18.30’da Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi Oran’da gerçekleştirilecek program, annelere minnet ve sevgiyi müzikle ifade edecek.
İşte etkinliğin detayları...
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Dernek, 36 yıldır çok sesli müziğin gelişmesi için çalışmalar yürütüyor.
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Etkinlik Psikolog Sude Süzer Çivitci’nin annelik üzerine yapacağı söyleşi ile başlayacak.
Etkinliğin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz:
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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