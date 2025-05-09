Türkiye Polifonik Korolar Derneği Anneler Günü’ne Özel Etkinlik Düzenliyor

Ardından yılın annelerine plaket takdimi yapılacak. Programın ilerleyen bölümünde, geçen yıl hayatını kaybeden viyolonsel sanatçısı ve müzik eğitimcisi Şinasi Çilden’in “Ana” ile müzik eğitimcisi Prof. Dr. Ülkü Özgür’ün “Annem” adlı eserleri seslendirilecek. Şan sanatçısı Nevra Güçlü Tükü ve piyanist Itır Eskioğlu Kamçez’in performansları etkinliğe anlam katacak. Ayrıca Türkiye Polifonik Korolar Derneği Minikler Korosu ile Kadınlar Korosu’nun sahne alacağı etkinlik, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.

Etkinlik, tüm anneleri ve anneliğin temsil ettiği değerleri anmayı amaçlıyor. Programa katılım ücretsiz olup tüm Ankaralılar etkinliğe davet ediliyor.