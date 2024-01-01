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Türkiye'nin Tek, 'Tek Gecelik Fenomeni': Her Yılbaşı Çıldıran Yiğit Çalışkan Bu Yıl Çıldırmadı!

Türkiye'nin Tek, 'Tek Gecelik Fenomeni': Her Yılbaşı Çıldıran Yiğit Çalışkan Bu Yıl Çıldırmadı!

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 13:57

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Bir süredir çektiği yılbaşındaki çıldırma videolarıyla fenomen olan ve herkesin, her yıl onun abartılı yılbaşı videosunu beklediği ünlü isim Yiğit Çalışkan, bu yıl bir sürpriz yaptı.

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Abartılı yılbaşı kutlaması videolarıyla yıllardır insanlara eğlenceli anlar sunan ve sadece yılbaşı günleri konuşulduğu için de 'Tek gecelik fenomen' olarak bilinen Yiğit Çalışkan, bu yıl çıldırmadı.

Abartılı yılbaşı kutlaması videolarıyla yıllardır insanlara eğlenceli anlar sunan ve sadece yılbaşı günleri konuşulduğu için de 'Tek gecelik fenomen' olarak bilinen Yiğit Çalışkan, bu yıl çıldırmadı.

Yılbaşından yılbaşına paylaştığı videolarla gündem olan Çalışkan için 'Şöhretin bozmadığı tek insan' yorumları da çok sık yapılıyor.

Bu yıl abartılı ve çıldırmalı bir yılbaşı videosu çekmeyerek sürpriz yapan Yiğit Çalışkan'ın o videosuna ise 'Acaba çocuğu mu oldu?' yorumları yapıldı. Çalışkan videonun sonunda da kamerayı beşik olduğu iddia edilen bir yere bırakıyor.

Bu yıl abartılı ve çıldırmalı bir yılbaşı videosu çekmeyerek sürpriz yapan Yiğit Çalışkan'ın o videosuna ise 'Acaba çocuğu mu oldu?' yorumları yapıldı. Çalışkan videonun sonunda da kamerayı beşik olduğu iddia edilen bir yere bırakıyor.

İşte o anlar: 👇

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