Türkiye-Hollanda Maçını Bekleyen Türk ve Hollandalı Taraftarlar Birlikte Halay Çekti

A Milli Futbol Takımımızın Hollanda ile karşı karşıya geleceği maça saatler kaldı. Maçtan önce rakip taraftarlar arasında yaşanan samimi anlar sosyal medyada gündem oldu.
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İki Hollanda taraftarının bozkurt işareti yaparak Tarkan şarkıları eşliğinde dans ettiği görüntülerin ardından, Türk ve Hollandalı taraftarların birlikte halay çektikleri anlar paylaşıldı.
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Kimileri bu görüntüleri çok hoş bulurken kimileri ise gereksiz olduğunu dile getirdi.
İşte o anlar;
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