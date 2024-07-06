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Türkiye-Hollanda Maçını Bekleyen Türk ve Hollandalı Taraftarlar Birlikte Halay Çekti

Türkiye-Hollanda Maçını Bekleyen Türk ve Hollandalı Taraftarlar Birlikte Halay Çekti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 18:06

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A Milli Futbol Takımımızın Hollanda ile karşı karşıya geleceği maça saatler kaldı. Maçtan önce rakip taraftarlar arasında yaşanan samimi anlar sosyal medyada gündem oldu.

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İki Hollanda taraftarının bozkurt işareti yaparak Tarkan şarkıları eşliğinde dans ettiği görüntülerin ardından, Türk ve Hollandalı taraftarların birlikte halay çektikleri anlar paylaşıldı.

İki Hollanda taraftarının bozkurt işareti yaparak Tarkan şarkıları eşliğinde dans ettiği görüntülerin ardından, Türk ve Hollandalı taraftarların birlikte halay çektikleri anlar paylaşıldı.

Kimileri bu görüntüleri çok hoş bulurken kimileri ise gereksiz olduğunu dile getirdi.

Kimileri bu görüntüleri çok hoş bulurken kimileri ise gereksiz olduğunu dile getirdi.

İşte o anlar;

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