Türkiye'de Yaşayan Japon Genç, Sahip Olduğu 'Tourette Sendromu'nun Nasıl Göründüğünü Paylaştı

Ay isimli Japon genç, sosyal medya hesabından 'Tourette sendromu nasıl görünüyor?' diyerek yaptığı paylaşım ile viral oldu.
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Japonya'da Türkçe eğitimi alan ve bir süre önce de Türkiye'ye taşınan Ay, sosyal medya hesaplarından da Japonca eğitimi, konuşma pratikleri ve anime sohbetleri yapıyor.
Ay, TikTok hesabından 'Tourette sendromu nasıl görünüyor?' diyerek, istem dışı ve tekrarlanan ani hareketler veya seslerden meydana gelen tiklerden oluşan nörolojik hastalığının nasıl göründüğünü paylaştı.
İşte o anlar: 👇
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