Türkiye'de Yaşayan Japon Genç, Sahip Olduğu 'Tourette Sendromu'nun Nasıl Göründüğünü Paylaştı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Canlı Yayında Mal Varlığını Açıkladı

Ne Simit Ne de Kokoreç: CHP Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu Tüm Salona Aspava Ismarladı

Ankara'da Şoke Eden Olay: Bir Yolcu EGO Otobüsünün Ortasına Büyük Abdestini Yaptı!

Erdoğan'ın İBB Açıklaması Gündem Oldu: "Ülkeyi Biz Yönetiyoruz, İstanbul'daki Zat Bu İmkana Sahip Değil”

Taksimetre Açmak İstemeyen Taksicisi Yolcuları İndirdi: 'Açsam 180 TL Yazacak, 250 TL İstiyorum'

İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın Pavyonda Çekilen Videosu Gündem Oldu!

Ekrem İmamoğlu'nun Miting Yaptığı Alanda Bir AKP Seçim Aracı Müzik Açarak Vatandaşların Arasından Geçti