Turkcell Neden Çekmiyor? 9 Nisan 2025 Turkcell Neden Çöktü?

Şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sosyal medya üzerinden aktarılanlara göre hem sesli aramalarda hem de internet bağlantılarında ülke genelinde şebeke kesintileri yaşandı. Özellikle büyük şehirlerde kullanıcıların çoğu hiçbir hizmet alamadığını iddia ediyor. Arama yapmak isteyen kullanıcıların ekranında ise sıkça 'paketiniz bitti' şeklinde hatalı sistem mesajları belirdi.