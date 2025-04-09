Turkcell Neden Çekmiyor? 9 Nisan 2025 Turkcell Neden Çöktü?
Turkcell Neden Çekmiyor? 9 Nisan 2025 Turkcell Neden Çöktü?
Türkiye’nin en büyük GSM operatörlerinden Turkcell, 9 Nisan itibarıyla büyük bir kesintiyle gündeme oturdu. Arama yok, internet yok, hatta sinyal bile yok. . Turkcell kullanıcıları sosyal medyada erişim problemlerinidile getirdi. Peki Turkcell neden çekmiyor? Turkcell çöktü mü? İşte detaylar...
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Turkcell İnternet Çöktü mü?
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Turkcell'de Neden Arama Yapılamıyor?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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