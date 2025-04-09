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Turkcell Neden Çekmiyor? 9 Nisan 2025 Turkcell Neden Çöktü?

Turkcell Neden Çekmiyor? 9 Nisan 2025 Turkcell Neden Çöktü?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.04.2025 - 18:05

Türkiye’nin en büyük GSM operatörlerinden Turkcell, 9 Nisan itibarıyla büyük bir kesintiyle gündeme oturdu. Arama yok, internet yok, hatta sinyal bile yok. .  Turkcell kullanıcıları sosyal medyada erişim problemlerinidile getirdi.  Peki Turkcell neden çekmiyor? Turkcell çöktü mü? İşte detaylar...

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Turkcell İnternet Çöktü mü?

Turkcell İnternet Çöktü mü?

Şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sosyal medya üzerinden aktarılanlara göre hem sesli aramalarda hem de internet bağlantılarında ülke genelinde şebeke kesintileri yaşandı. Özellikle büyük şehirlerde kullanıcıların çoğu hiçbir hizmet alamadığını iddia ediyor. Arama yapmak isteyen kullanıcıların ekranında ise sıkça 'paketiniz bitti' şeklinde hatalı sistem mesajları belirdi.

Turkcell'de Neden Arama Yapılamıyor?

Turkcell'de Neden Arama Yapılamıyor?

Şirketten gelen henüz resmi bir açıklama olmadığı için neden arama yapılamadığı ve çekmediği konusu netliğe kavuşmamış durumda.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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