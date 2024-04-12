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Tüm Dünya Onu Konuşuyor: İngiltere Maçında Coşan Megan Campbell'ın 38 Metrelik Taç Atışı Viral Oldu!

Tüm Dünya Onu Konuşuyor: İngiltere Maçında Coşan Megan Campbell'ın 38 Metrelik Taç Atışı Viral Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
12.04.2024 - 12:27

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Geçtiğimiz akşam oynanan İrlanda - İngiltere kadın futbol maçında inanılmaz anlar yaşandı. İrlandalı yıldız Megan Campbell, kullandığı 38 metrelik taç atışıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Geçtiğimiz akşam oynanan İrlanda - İngiltere kadın futbol maçında yaşananlar spor manşetlerindeki yerini buldu.

Geçtiğimiz akşam oynanan İrlanda - İngiltere kadın futbol maçında yaşananlar spor manşetlerindeki yerini buldu.

İngiltere’ye karşı forma giyen Campbell, Euro 2025 elemelerinde yedek kulübesinden oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcunun son dönemlerdeki performansı da epey dikkat çekiyor.

İngiltere’ye karşı forma giyen Campbell, Euro 2025 elemelerinde yedek kulübesinden oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcunun son dönemlerdeki performansı da epey dikkat çekiyor.

30 yaşındaki oyuncunun maçtaki ilk hareketi ise taç atışı kullanmak oldu. İngiltere ceza sahasının tam ortasına takım Kyra Carusa'nın kafasına atış gönderen Campbell'ın atışı ağızları açık bıraktı.

30 yaşındaki oyuncunun maçtaki ilk hareketi ise taç atışı kullanmak oldu. İngiltere ceza sahasının tam ortasına takım Kyra Carusa'nın kafasına atış gönderen Campbell'ın atışı ağızları açık bıraktı.

Tam tamına 38 metrelik dev bir taç atışı gönderen Megan Campbell kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tam tamına 38 metrelik dev bir taç atışı gönderen Megan Campbell kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

O anları da buradan izleyebilirsiniz

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