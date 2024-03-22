Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Sevgilisinin Adını Yaptırdığı Kütüphane ile Yaşatan Kadın

'@rahelpekcan' ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan Melisa Pekcan, hayatını kaybeden sevgilisi Oğuzhan Emeç'in adını yaptırdığı kütüphane ile yaşatacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1999 doğumlu Oğuzhan Emeç, İstambul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmasına 1 ders kala geçirdiği trafik kazası ile hayatını kaybetmişti.
Melisa Pekcan da hayatını kaybeden sevgilisinin adını yaşatmak için onun kitaplarından oluşan bir kütüphane oluşturdu.
Pekcan'ın yaptığı paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda