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TİP'in Eyleminde Tutuklanmıştı: Sosyal Medya Fenomeni "Basel" Tahliye Edildi

TİP'in Eyleminde Tutuklanmıştı: Sosyal Medya Fenomeni "Basel" Tahliye Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.06.2025 - 13:17

Sosyal medyada “Basel” olarak bilinen Bekir Arslan, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) İstanbul’daki Gülhane Parkı’nda düzenlediği forumda gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

10 Nisan’dan beri tutuklu bulunan Bekir Arslan bugün hakim karşısına çıktı ve tahliye edildi.

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TİP, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında 10 Nisan’da Gülhane Parkı’nda bir forum düzenlemişti.

TİP, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında 10 Nisan’da Gülhane Parkı’nda bir forum düzenlemişti.

TİP, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında 10 Nisan’da Gülhane Parkı’nda bir forum düzenlemişti.

TİP’in düzenlediği toplantının yasal olmadığı iddiasıyla polis ekipleri müdahale etmiş ve birçok kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında “Basel” isimli sosyal medya fenomeni de bulunuyordu. 

“Basel” ayrıca daha önce boykot çağrısı yapan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve 8 kişinin yaklandığı olayda da gözaltına alınmış ve mahkemeden serbest kalmıştı. 

Gülhane Parkı’ndaki TİP eylemi sonrasında “Basel” olarak bilinen Bekir Arslan tutuklanmıştı.

Bugün tahliye edildi.

Bugün tahliye edildi.

Daha önce avukatı aracılığıyla eylemlerde açılan DEV-GENZ pankartının fotoğrafını paylaşması ve Grup Yorum’un şarkısını retweet etmesi sebebiyle tutuklandığını söylen “Basel” bugün görülen duruşma sonrasında tahliye edildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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