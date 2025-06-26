TİP'in Eyleminde Tutuklanmıştı: Sosyal Medya Fenomeni "Basel" Tahliye Edildi
Sosyal medyada “Basel” olarak bilinen Bekir Arslan, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) İstanbul’daki Gülhane Parkı’nda düzenlediği forumda gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
10 Nisan’dan beri tutuklu bulunan Bekir Arslan bugün hakim karşısına çıktı ve tahliye edildi.
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TİP, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında 10 Nisan’da Gülhane Parkı’nda bir forum düzenlemişti.
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Bugün tahliye edildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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