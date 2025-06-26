TİP'in Eyleminde Tutuklanmıştı: Sosyal Medya Fenomeni "Basel" Tahliye Edildi

TİP, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında 10 Nisan’da Gülhane Parkı’nda bir forum düzenlemişti.

TİP’in düzenlediği toplantının yasal olmadığı iddiasıyla polis ekipleri müdahale etmiş ve birçok kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında “Basel” isimli sosyal medya fenomeni de bulunuyordu.

“Basel” ayrıca daha önce boykot çağrısı yapan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve 8 kişinin yaklandığı olayda da gözaltına alınmış ve mahkemeden serbest kalmıştı.

Gülhane Parkı’ndaki TİP eylemi sonrasında “Basel” olarak bilinen Bekir Arslan tutuklanmıştı.