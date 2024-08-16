TikTok'un Yasaklanma İhtimali ile Gündeme Gelen Hüseyin Yayman'dan Yeni Açıklama Geldi
TikTok'un Yasaklanma İhtimali ile Gündeme Gelen Hüseyin Yayman'dan Yeni Açıklama Geldi
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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.Dijitalleşmenin hükümet - muhalefet ikileminin üzerinde bir konu olduğuna değinen Yayman, "Dijitale sahip olan geleceğe sahip olur" dedi.
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Halen erişim engeli bulunan Roblox'la ilgili konuşan Yayman, "Adana Mahkemesi'nin Roblox ile ilgili verdiği karara hepimiz uymak zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir hukuk devletidir. Bizim hep söylediğimiz mesele şudur; siz Berlin'de, Paris'te, Londra'da, Washington'da, Viyana'da hangi hukuka uyuyorsanız, o ülkenin yasalarına ne derece saygı gösteriyorsanız, Türkiye'de de buna uymak zorundasınız. " dedi.
TikTok'un yasaklanma ihtimali için de konuşan Hüseyin Yayman, TikTok meselesi çok konuşuldu, tartışıldı. Kesinlikle yasaklamalara, sansüre karşıyız; çünkü bu platformları Türkiye'ye davet eden, her türlü hukuksal, yönetsel, dijital, teknolojik altyapısını kuran bir hükümetiz. Fakat Türkiye Cumhuriyeti devletini sokakta bulmadık ve kendini yasamanın üzerinde gören anlayışı asla kabul etmiyoruz" dedi.
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