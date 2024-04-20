Görüş Bildir
Haberler
Video
TikTok’un Meşhur Akımına Cumhurbaşkanı Parodisiyle Katılan Muhammed Nur Nahya Yine Güldürdü

TikTok’un Meşhur Akımına Cumhurbaşkanı Parodisiyle Katılan Muhammed Nur Nahya Yine Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 17:36

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz haftalarda bir öğretmenin öğrencilerine bilgi yarışması yaptığı anlar sosyal medyada oldukça popüler hale gelmişti. Şimdi de aynı etki devam ederken o meşhur sınıfa parodiler çekilmeye başladı,

Hatırlamayanlar için detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Parodilerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ses benzerliğiyle bilinen Muhammed Nur Nahya’dan geldi.

Parodilerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ses benzerliğiyle bilinen Muhammed Nur Nahya’dan geldi.

Nahya bu paylaşımıyla da tüm takipçilerinden beğeni kazanmayı başardı.

Nahya bu paylaşımıyla da tüm takipçilerinden beğeni kazanmayı başardı.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın