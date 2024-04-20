TikTok’un Meşhur Akımına Cumhurbaşkanı Parodisiyle Katılan Muhammed Nur Nahya Yine Güldürdü

Geçtiğimiz haftalarda bir öğretmenin öğrencilerine bilgi yarışması yaptığı anlar sosyal medyada oldukça popüler hale gelmişti. Şimdi de aynı etki devam ederken o meşhur sınıfa parodiler çekilmeye başladı,
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Parodilerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ses benzerliğiyle bilinen Muhammed Nur Nahya’dan geldi.
Nahya bu paylaşımıyla da tüm takipçilerinden beğeni kazanmayı başardı.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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