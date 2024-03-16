The Bear'ın 4. Sezon Onayından En İyi Film Oscar'ına Haftanın Öne Çıkan Dizi ve Film Gelişmeleri
The Bear'ın 4. Sezon Onayından En İyi Film Oscar'ına Haftanın Öne Çıkan Dizi ve Film Gelişmeleri
Kaynak: https://twitter.com/popgek
Sevgili okurlarımız, sinema ve dizi evreninin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu hafta gösterime girecek filmler ve yeni sezon dizilerle ilgili en son bilgileri sizin için topladık. Gündemin öne çıkan konularını birlikte inceleyelim 🎬
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Anne Hathaway ve Nicholas Galitzine'ın başrollerini üstlendiği The Idea of You filminin fragmanı 125 milyon kez izlenerek Prime Video'nun en çok izlenen film fragmanı rekorunu kırdı.
Doctor Who'nun yeni sezonundan ilk afiş yayımlandı. Dizinin yeni sezonu 10 Mayıs'ta Disney+ üzerinden izleyiciyle buluşacak.
Elizabeth Olsen, Miles Tyler ve Callum Turner; romantik komedi Eternity'nin başrollerini üstlenecek.
The Bear, 4. sezon onayını aldı.
Başrollerini Bill Skarsgård ve FKA twigs'in üstlendiği The Crow yeniden uyarlamasından ilk afiş yayımlandı.
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Black Mirror, 6 bölümlük 7. sezonuyla 2025'te geri dönecek.
Inside Out 2'den yeni karakter afişleri yayımlandı.
Daniel Brühl'ün ünlü moda tasarımcısı Karl Lagerfeld'e hayat verdiği mini dizi Becoming Karl Lagerfeld'den ilk afiş yayımlandı.
All of Us Strangers'dan Türkçe bir afiş yayımlandı.
Oppenheimer, En İyi Film Oscar'ının sahibi oldu.
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