TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Süper Lig'deki Yabancı Kuralında Değişikliğe Gidiyor!
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Süper Lig'deki Yabancı Kuralında Değişikliğe Gidiyor!
TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun göreve gelir gelmez ilk icraatlarından biri olarak yabancı oyuncu kuralını değiştireceği ifade edildi.
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18 Temmuz'da yapılan başkanlık seçimi ile Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla geride bırakan İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni başkanı olmuştu.
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Hacıosmanoğlu'nun yeni dönemde nasıl kararlar alacağı merakla beklenirken ilk icraatın yabancı sayısı konusunda olacağı belirtildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Büyükekşi yönetiminin 12'ye indirdiği yabancı sayısı, yeniden 14'e çıkarılacak.
Sayıdaki değişikliğin ilk yönetim kurulu toplantısında oylamaya sunulacağı ifade edildi.
Öte yandan Hacıosmanoğlu, "Kulüp başkanlarının PFDK'ya sevkini yasaklayacağız" açıklamasıyla ilgili de talimat değişikliğine gidecek.
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