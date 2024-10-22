Ters Yönde Polisle Karşılaşan Motosikletli Dikkat Çekmeyeyim Derken Motosikleti Devirdi!

Ters yön olan sokakta polislerle karşılaşan motosikletli genç kadın, kaçmak isterken motosikleti devirdi. Polislerin bulunduğu bölgenin hemen öncesinde düşen kadının zor anları kameraya yansıdı.
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Motosikletiyle girdiği ters yönde polislerle karşılaşan motosikletlinin zor anları sosyal medyada gündem oldu.
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Dikkat çekmeyip polislerden kaçmak isteyen motosikletli genç, dönüş esnasında motosikleti yatırdı.
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