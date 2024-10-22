Görüş Bildir
Haberler
Video
Ters Yönde Polisle Karşılaşan Motosikletli Dikkat Çekmeyeyim Derken Motosikleti Devirdi!

Ters Yönde Polisle Karşılaşan Motosikletli Dikkat Çekmeyeyim Derken Motosikleti Devirdi!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.10.2024 - 12:32

İçerik Devam Ediyor

Ters yön olan sokakta polislerle karşılaşan motosikletli genç kadın, kaçmak isterken motosikleti devirdi. Polislerin bulunduğu bölgenin hemen öncesinde düşen kadının zor anları kameraya yansıdı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Motosikletiyle girdiği ters yönde polislerle karşılaşan motosikletlinin zor anları sosyal medyada gündem oldu.

Motosikletiyle girdiği ters yönde polislerle karşılaşan motosikletlinin zor anları sosyal medyada gündem oldu.

Dikkat çekmeyip polislerden kaçmak isteyen motosikletli genç, dönüş esnasında motosikleti yatırdı.

Dikkat çekmeyip polislerden kaçmak isteyen motosikletli genç, dönüş esnasında motosikleti yatırdı.

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın