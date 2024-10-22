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İşçilerin Kaldığı Yurda Yaban Domuzu Girdi: "Az Kalsın Beni Yiyordu"

İşçilerin Kaldığı Yurda Yaban Domuzu Girdi: "Az Kalsın Beni Yiyordu"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.10.2024 - 11:57

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İstanbul'da inşaat işçilerinin kaldığı bir yurda yaban domuzu girdi. Dişleriyle bir kapıyı kırmaya çalışan yaban domuzu, kendisini kaydeden işçileri kovaladı. 

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TikTok'ta 'civan6545' isimli bir kişi, İstanbul'da çalıştığı inşaatın yatakhanelerine giren domuzun görüntülerini paylaştı.

TikTok'ta 'civan6545' isimli bir kişi, İstanbul'da çalıştığı inşaatın yatakhanelerine giren domuzun görüntülerini paylaştı.

Bir odanın kapısını kıran domuz, daha sonra kendisini kaydeden işçilere doğru koştu. O anlar inşaat işçileri tarafından kaydedildi.

Bir odanın kapısını kıran domuz, daha sonra kendisini kaydeden işçilere doğru koştu. O anlar inşaat işçileri tarafından kaydedildi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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