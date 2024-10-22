İşçilerin Kaldığı Yurda Yaban Domuzu Girdi: "Az Kalsın Beni Yiyordu"

İstanbul'da inşaat işçilerinin kaldığı bir yurda yaban domuzu girdi. Dişleriyle bir kapıyı kırmaya çalışan yaban domuzu, kendisini kaydeden işçileri kovaladı.
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TikTok'ta 'civan6545' isimli bir kişi, İstanbul'da çalıştığı inşaatın yatakhanelerine giren domuzun görüntülerini paylaştı.
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Bir odanın kapısını kıran domuz, daha sonra kendisini kaydeden işçilere doğru koştu. O anlar inşaat işçileri tarafından kaydedildi.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
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