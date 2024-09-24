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Teknik Servis Krizinden Müşteri Memnuniyetine: Türkiye'den İtalya'ya Uzanan Bilgisayar Hikayesi Alkış Topladı

Teknik Servis Krizinden Müşteri Memnuniyetine: Türkiye'den İtalya'ya Uzanan Bilgisayar Hikayesi Alkış Topladı

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
24.09.2024 - 13:48

Geçtiğimiz günlerde “müşteri deneyimi” adına kötü başlayıp iyi sonla biten, Türkiye’den İtalya’ya kadar giden bir macera yaşandı.

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Eyyüp Palmanak adlı öğrenci, LinkedIn hesabından bir paylaşımda bulundu ve bilgisayarıyla ilgili yaşadığı sorunu anlattı.

Eyyüp Palmanak adlı öğrenci, LinkedIn hesabından bir paylaşımda bulundu ve bilgisayarıyla ilgili yaşadığı sorunu anlattı.

İtalya’da Bolonya Üniversitesi’nde master yapmaya hazırlanan öğrenci, bilgisayarının teknik serviste işlem yapılmadığından iki haftadır beklediğinden dert yanarak Monster Notebook’a şikayetini dile getirdi.

Paylaşıma etiketlelen marka, Eyyüp Palmanak’a ulaşarak sorunu çözmek için adım attı. Hem de ne adım, 2 bin kilometrelik 😄

Paylaşıma etiketlelen marka, Eyyüp Palmanak’a ulaşarak sorunu çözmek için adım attı. Hem de ne adım, 2 bin kilometrelik 😄

Monster Notebook Co-CEO’su İlhan Yılmaz, yurt dışı uçuşuna yetişemeyen bilgisayarın Monster Notebook çalışanı ile birlikte bizzat İtalya’ya götürüldüğünü ve elden teslim edildiğini LinkedIn hesabından duyurdu.

Monster Notebook Co-CEO’su İlhan Yılmaz, yurt dışı uçuşuna yetişemeyen bilgisayarın Monster Notebook çalışanı ile birlikte bizzat İtalya’ya götürüldüğünü ve elden teslim edildiğini LinkedIn hesabından duyurdu.

Teknik serviste başlayan kriz böylece ülkeler arası bir müşteri memnuniyeti hikayesine dönüştü.

Teknik serviste başlayan kriz böylece ülkeler arası bir müşteri memnuniyeti hikayesine dönüştü.
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Tüm şirketlerin bu şekilde aksiyonlar alması dileğiyle diyelim…

Tüm şirketlerin bu şekilde aksiyonlar alması dileğiyle diyelim…
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