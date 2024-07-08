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Tarot Falına Göre 9 Temmuz Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 9 Temmuz Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 9 Temmuz Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; " Ters Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; " Ters Asılan Adam"

Yerine getirilmeyen sözler yüzünden bir ilişkin zarar görebilir ve güven konusunda birtakım zedelenmeler yaşayabilirsin gibi geldi bana. Senden tek isteğim, olayın kiminle ilgili olduğunu netleştirmeden önce herhangi bir şekilde tepki göstermemen. Aksi takdirde işler daha da çığırından çıkacak benden söylemesi. Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapacağını da söylemeliyim. Başarılarının devamını dileyerek bugünlük sana veda ediyorum sevgili okurum. Her şey gönlüne göre olsun! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, sıkıcı olmasına rağmen bir yandan da önemli olan görevlerini yerine getirirken zorlanabilirsin. Gün içinde, değersiz hissettiğin anlar olursa da bu durumun geçici olduğunu kendine hatırlatmalısın. Hepimiz zaman zaman bu tarz duygu durumlarına kapılıyoruz. Bununla beraber, daha genç insanlarla hatta çocuklarla zaman geçirmek modunu yükselterek olumsuz kararlar vermeni engelleyebilir gibi geldi bana. Her zaman akranlarınla olacak değilsin bence. Ne dersin? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün; pozitif duygularını, en büyük problemlerine yönlendirerek sorunların nasıl bittiğini izlemeni istiyorum. Bugün, düşüncelerini karman çorman hale getirmediğin sürece üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey yok. Kendine güvenmen gerekiyor sadece :) Bununla beraber; diğer insanların, hayatına müdahale etmesine izin vermemelisin. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmeli ve düzenli beslenmelisin. Aksi takdirde birtakım sorunlar yaşayabilirsin benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün, sorunsuz bir gün geçirmen için etrafındakilerle arana duygusal olarak mesafe koymanı öneriyorum. Başka insanların, senin hakkında ne düşündüğü konusunda hassas olabileceğin bir gün olacak ancak bunun, gününü mahvetmesine izin verme olur mu? Ben yine de uyarmak istedim :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak gibi geldi bana. İsminde 'R' harfi olan birinden güzel haberler alabilirsin. Şimdiden mutluluklar diliyorum! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün, inandığın şeyler konusunda güçlü olmalı ve elinden gelenin en iyisini yapma konusunda dikkatinin dağılmasına izin vermemelisin. Kalbine yakın hissettiğin için bazı kişileri de ayrı tutmaya meyilli olabilirsin gibi geldi bana. Bu konuda fiziki olarak hemen harekete geçmemen gerekiyor. Yine de son kararı sana bırakıyorum. Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceğinin haberini vermeliyim. Emeklerinin karşılığını fazlasıyla alacaksın. Gelecek olan iş teklifini iyi düşünerek değerlendirmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bazen, elinden bir şey gelmese de hayatındaki her şey altüst olabilir. Gününün, senin için çok da kolay geçmeyeceğini üzülerek söylemek istiyorum. Depresifliğinden dolayı, etrafında olaylar silsilesi gerçekleşecekmiş gibi hissedebilirsin. Güçlü biri olduğunu sen de biliyorsun. Tüm bunlar geride kalacak :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin sana güzel haberleri olacak. Beklemede kal! Ayrıca, yakında uzun zamandır hayalini kurduğun o aşkı yaşayacaksın. Senin adına çok mutluyum! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Üçlüsü"

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Üçlüsü"

Bugün, etrafındaki birine yardım etme konusunda kendini ön plana atabilirsin. Bu konudaki gönüllü oluşun ve tavsiye verişin daha sonrasında sana artılarıyla dönecek. Hayatta tam olarak bu değil midir zaten? :) Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun bu sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Bir iş teklifi alacaksın. Beraberinde maddi anlamda da rahata ereceksin. Bu süreçte kendine bütçe planı oluşturabilirsin bence. Ayrıca, bazı taşınma durumları söz konusu olabilir. Bakalım seni neler bekliyor? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün, karşılaşacağın her şeyin üstesinden geleceğin konusunda kendine güvenmelisin. Yapman gereken tek şey, önüne çıkan her durumu sakince karşılayarak elinden geleni yapman sevgili okurum. Gerisi zaten akıp gidecek :) Bununla beraber, uygulaman gereken şeyleri ertelesen bile bu durum karşısında hayal kırıklığına uğramayacaksın. Tabii böyle söyledim diye daha da salma lütfen. Aksi takdirde sonrasında olumsuzluklar yaşayacaksın. Bence buna hiç gerek yok :) Ayrıca, sağlığın konusunda biraz daha hassas olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Normalde enerjin nasıl bilmiyorum ama bugün, enerjinin normale göre kat kat fazla olacağını söyleyebilirim. Gün içinde rutinlerin güzel ve rahat geçecek. Çevrende olan insanlar çok şanslı! Oh be :) Bununla beraber, kendinde de birtakım değişimlere gitmen için uygun zamandasın. Aklından geçenleri bir bir gerçekleştir olur mu? Eminim sana çok iyi gelecek. Ayrıca, arkadaşlarından birinin sana sürprizi olacak. Bu sürpriz sonucunda mutluluktan havalara uçacaksın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün önemli bir kazanç elde edecek ve uzun soluklu bir ferahlama dönemine gireceksin diyebilirim. Elbette bu bir anda elde edeceğin bir başarı değil ama uzun süredir aklında olan bir şey sonunda nihayete erecek. Artık rahat etme vakti :) Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak gibi geldi bana. Onun yanında olmalı ve desteğini hissettirmelisin. Bu sayede aranızda olan bağ daha da kuvvetlenecek. Ayrıca, aşk hayatın biraz sıkıntıda gibi hissettim. Biraz sabırlı olman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, duygularını yoğun bir şekilde hissedebilirsin ve bu da, yanlış kararlar vermene sebep olabilir gibi geldi bana. Büyük risklerin üstüne atlayarak kötü duygular hissetme olasılığın da bir o kadar yüksek açıkçası. Bence güvendiğin birine danışmalısın sevgili okurum. Kendi başına hareket etme olur mu? Bununla beraber, geçmişe neden bu kadar takılı kaldın bilmiyorum. Fakat artık önüne bakman gerekiyor. Bu şekilde devam etmeyeceğini sen de çok iyi biliyorsun. Sana olan inancım tam! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Papaz"

Seçtiğin Kart; "Papaz"

Gün içinde karşına çıkacak zorlukları kendinden emin bir tutumla çözmeye çalışırsan, sonunda kazanan sen olacaksın diyebilirim. Düşüncelerine ve hislerine güvenmen gerekiyor benden söylemesi. Bununla beraber, ev taşıma durumları da söz konusu olabilir gibi geldi bana. Bu değişimin sana iyi geleceğini görüyorum sevgili okurum. Bu sebeple değişime açık ol ve rahatla. Ayrıca, arkadaşlarından biri maalesef arkandan konuşuyor. Keşke herkes senin gibi olsa demekten alıkoyamıyorum kendimi :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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