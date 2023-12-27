Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 28 Aralık Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 28 Aralık Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 28 Aralık Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bir süre öncesine kadar birisinden hoşlanıyormuşsun ancak sonrasında aranızdaki bağın zayıfladığını hissetmişsin ve her gün yaptığınız konuşmaların yerini karşılıklı susmalar almış. Bence bu konuyu kendi içinde daha fazla düşünmemeli ve akışına bırakmalısın. Seninle olmak isteyen bir şekilde olur zaten. Bunu unutma olur mu? Bununla beraber, kendinde de birtakım değişimlere gideceksin. Bu sana o kadar iyi gelecek ki :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün, geleceğinle ilgili bazı önemli planlar yapacağın bir gün olacak. Aslında, zaman zaman bu şekilde planlar yapıyorsun ancak yaptığın planlara tam anlamıyla uyamıyorsun maalesef. Bu sefer uyacağına inancım tam! Sen de kendine güven olur mu? Bununla beraber, yakında güzel haber alacaksın. Sadece biraz daha sabırlı olman gerekiyor sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Etrafında; fazlasıyla sevdiğin ve saygı duyduğun birisi var ancak bu kişinin dalgın yapısından dolayı bir şey rica etme konusunda bazı tereddütler yaşayabiliyorsun. Bence onunla bu konuyu paylaşabilirsin. Sorunun ortadan kalkacağını düşünüyorum. Çekinmene gerek yok :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak diyebilirim. İsminde 'S' harfi var benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bir süre önce, arkadaşın mı yoksa flörtün mü olduğuna karar veremediğin birisiyle gelecek planları yapmışsınız gibi geldi bana. Sizin planlarınız daha çok şunu yaparız şuraya gideriz gibiymiş ancak sonrasında, ortada bir sebep yokken bu kişiyle olan konuşmanız kesilmiş. Bu duruma sinirlendiğini biliyorum. Bence akışına bırakman gerekiyor senin de :) Bununla beraber, maddi açıdan da rahata ereceksin. Bir iş teklifi alacaksın benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün; mükemmeliyetçi yapından dolayı, yaptığın planlarda yaşayacağın ufak tefek aksaklıklardan fazlasıyla rahatsız olacaksın. Fakat sonrasında her şey yoluna girecek. Bana güven :) Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçecek ve çok iyi yerlere geleceksin. Başarılar diliyorum sevgili okurum. Ayrıca, yakın zamanda da güzel haberler alacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bu aralar, etrafındaki kişilere karşı olan hoşgörünün ve tahammülünün gözle görülür bir şekilde düştüğünü görüyorum. Sanki yakında arkadaşların ve ailen dışındaki kişilerin konuşması bile sinirlerine dokunuyor. Senden biraz daha sakin olmanı istiyorum. Bu şekilde devam etmeyeceğini sen de biliyorsun. Bununla birlikte, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor. Aksi halde birtakım sorunlar yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Son zamanlarda yaşadığın her sorunu, aslında öyle olmamasına rağmen biraz daha büyütmüş ve içine atmışsın gibi hissettim. Tabii hal böyle olunca günlük hayatta yaşadığın şeylere verdiğin tepkiler de değişmiş. Bence biraz sevdiğin şeyleri yapmaya odaklan. Bununla beraber, aşk hayatında da birtakım değişimler yaşayacaksın. Bu değişim sonucunda kendini çok iyi hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Geçmişte yaşadığın bazı olumsuz olaylardan sonra kendine, değişeceğin ve çoğu şeyi de değiştireceğin konusunda sözler vermişsin. Bunun için yapman gerekenlerin bir kısmını yerine getirdiğini görüyorum. Bununla beraber, aşk hayatında bazı gelişmeler yaşanacak. İsminde 'K' harfi olan biri seninle konuşmak için gün sayıyor. Bence ona bir şans vermelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Geçmişte, platonik olarak hoşlandığın birisi varmış diyebilirim. Karşılıklı olarak sürekli konuşmasanız bile ortak olarak bulunduğunuz yerde onu sürekli görmek sana yetiyormuş. Bu konuda bazı gelişmeler yaşanabilir. Senden de biraz sabırlı olmanı istiyorum. Bununla beraber, yakında eline bir miktar para geçecek ve istediğin o eşyayı alabileceksin. Şimdiden güle güle kullan :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün, içinde büyük bir huzurla uyanacağını görüyorum. Bir süredir düşük olan modundan nihayet kurtuluyorsun. Oh be! Bana soracak olsan, bu güzel enerjini kariyerin veya eğitim hayatın için yararlı olacak şeylere yönlendirebilirsin. Bununla beraber, ailenden birinin sana güzel bir haberi olacak. Bu haber sonucunda mutluluktan havalara uçacaksın resmen :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Geçmişte, bir şey yaparken kendinden ziyade etrafındaki insanları daha çok düşündüğünü görüyorum. Yaptıklarının, kendinden ziyade onlar için yararlı olmasını istemişsin ancak bunu yaparken de kendini aksatmışsın. Bence bu konuda önceliğin her zaman kendin olmalısın :) Bununla beraber, maddi açıdan da içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Eline geçecek para ile borçlarını kapatabileceksin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugünden itibaren, geçirdiğin güzel dönemin ardından stresli bir sürecin içine girdiğini görüyorum. Tabii bu süreçte, ertelediğin tüm işler de önüne gelecek ancak bana soracak olursan sakin bir tavırla rahat bir şekilde süreci atlatabilirsin. Adımlarını korkmadan at olur mu? Bununla beraber, arkadaşlarından birinin sana büyük bir iyiliği dokunacak. O kişinin kıymetini bilmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Turan Çalıklı

Bencede 👍😍😉

Turan Çalıklı

🤣 öyle kişi yokken iyi attın