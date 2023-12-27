Tarot Falına Göre 28 Aralık Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Bir süre öncesine kadar birisinden hoşlanıyormuşsun ancak sonrasında aranızdaki bağın zayıfladığını hissetmişsin ve her gün yaptığınız konuşmaların yerini karşılıklı susmalar almış. Bence bu konuyu kendi içinde daha fazla düşünmemeli ve akışına bırakmalısın. Seninle olmak isteyen bir şekilde olur zaten. Bunu unutma olur mu? Bununla beraber, kendinde de birtakım değişimlere gideceksin. Bu sana o kadar iyi gelecek ki :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️