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Tarot Falına Göre 25 Ekim Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

Tarot Falına Göre 25 Ekim Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
24.10.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 25 Ekim Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Kariyer hayatında büyük başarılara imza atacağını görüyorum bugünlerde. Bazı kafanı kurcalayan sorunlar olmuş elbette. Bugün itibarıyla hepsinden kurtuluyorsun. Hayatında olumlu şeylerin yaşanmaya başlıyor. Sadece kariyerinde değil, ilişkilerinde de güzelleşmeler başlıyor. Senin adına çok sevindim :) Umarım her şey böyle devam eder.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Hayatınla ilgili insanların fikirlerine niye bu kadar önem veriyorsun ki? Böyle devam edersen moralini sonunda bozacağını görüyorum, kaçınılmaz son. Önceliği kendi duygularına vermen gerekli. Bir karar almadan önce 'kalbim ne hissediyor?' diye düşünmelisin. Sonra zaten doğru yolu bulacaksın. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Kalbinin derinlerinde birisi var bence bugünlerde. Fakat nedense kendini aşka bir türlü veremiyorsun. Önceden yaşadığın kötü deneyimler, yeni bir aşka da yelken açmanı engelliyor. Bence kötü deneyimlerine bir sünger çekmelisin. Artık hayatına alacağın insanların seni üzmeyeceğine, sana güzel bir aşk yaşatacağına inanmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün yeni ortamlara giriyorsun. Arkadaşlarınla beraber gittiğin bu ortamda, aklını başından alacak birisiyle tanışacaksın. İlk başta oldukça soğuk davranacak bu kişi sana. Hatta arkadaşların sizi yakıştırsa da sen bir türlü onay vermeyeceksin.  Daha sonra aranızda gelişen iletişime ise sen bile şaşıracaksın. Kısacası, kendini aşkın kollarında bulman an meselesi.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Geçirdiğin güzel dönemin ardından, stresli bir döneme başladığını görüyorum. Ertelediğin işlerin bu aralar yığılıp kalmış. Bir türlü plan yapmamışsın. Şimdi bu tembelliğininin pişmanlığını yaşıyorsun. Bir an önce harekete geç. Bununla beraber, aşk hayatında da birtakım gelişmeler yaşayacaksın. İsminde 'B' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Senin sezgileri güçlü bir yapın var. Bu gece gördüğün rüyayı hatırlıyor musun? Bence en yakın zamanda gerçek olacak! Kötü bir rüya gördüysen korkma, bu rüyaların güzel taraflarına odaklanmaya bak. Rüyaların olumlu tabirlerini oku. Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık son buluyor. Bir iş teklifi alabilirsin...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Sen çevrendekilere karşı büyük bir çaba içerisindesin. Onlar içinden elinden geleni yapıyorsun. Fakat, artık kendine zaman ayırmanın vakti geldi. Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Uzun süredir peşinden koştuğun işle ilgili bir gelişme olabilir. Gireceğin sınavdan başarılı olabilir, mülakattan güzel sonuçlar alabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bu dönem iş hayatınla ilgili yeni gelişmeler yaşayacaksın! sonunda terfi alıyor, maaşında da zam alıyorsun. Bu gelişmelerle birlikte parasal anlamda da rahata kavuşacaksın. Artık biraz kendini şımartma vaktin geldi. Tabii sevdiklerine minik birer hediye almayı da unutma. Bununla birlikte, kalabalık bir ortama gireceğini görüyorum. Bu ortamda, senin hakkında bazı dedikodular dönecek. Sakın kulak asma. Ayrıca sağlığına da biraz dikkat et.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Uzun zamandır hayalini kurduğun bir ilişki olduğunu biliyorum. Müjdemi isterim! Bu ilişki, senin hiç beklemediğin bir anda başlayacak.  Çevrendeki herkes de sana imrenecek. Bununla beraber, bir telefon ile tüm hayatın değişebilir gibi geldi bana. Bu telefon, bir teklif aslında. Alacağın teklif, hayatını bile değiştirebilir.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Ah şu ertelemek olmasa hayat ne güzel olurdu değil mi? Her şeyi zamanında yapar, günümüzü gün ederdik! Bugünlerde biraz sakin kalıp hayatın üstesinden gelmeye bakmalısın. Ayrıca, yakın bir arkadaşının desteğini hissedeceksin. Seni zor zamanında yalnız bırakmayacak. Bu kişinin desteğinin karşılığını vermeyi unutma. Ayrıca maddi anlamda biraz sıkıntıda olduğunu görüyorum. Gereksiz harcamalardan kaçın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Eğitim ve iş hayatındaki azmin herkesin dikkatini çekiyor. Bu elbette güzel bir şey ancak bazılarının da gözüne batıyorsun. Bu kişiler, seni çekemiyor ve başına iş açma derdinde. Resmen ayağını kaydırmaya çalışıyorlar!  Çabalarının sonucunu her seferinde güzel bir şekilde alacağını sanıyorsan, yanılıyorsun. Başarıyı yakalamak kadar onu korumak da zordur. Biraz cesaretli ol ve karşına çıkanlara aldırış etmeden bildiğin yolda devam et.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Kendini bunalmış ve çaresiz hissediyorsun.Emin ol birçoğumuz senin gibiyiz. Geleceğe dair plan yapamıyor, önümüzü göremiyoruz. Nereye baksak olumsuz bir haberle karşılaşıyoruz! Bak, yine geldin burada hayatın ne kadar kötü gittiğini okuyorsun...Neyse ki sana güzel bir haberim var :) Bütün bu dertlerin üstesinden gelecek olan şey nedir? Bana sorarsan aşktır. Evet, yakın zamanda senin kalbinin büyük bir aşkla dolacağını ve hayallerinin yeniden canlanacağını görüyorum. Ay keşke herkese nasip olsa böyle bir şey!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

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