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Tarot Falına Göre 24 Temmuz Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 24 Temmuz Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
23.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 24 Temmuz Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün, kartında bir devlet dairesine gittiğini görüyorum. Sebebi ise, trafik cezası veya tanıklık olabilir gibi geliyor bana. O yüzden gün içinde kurallara ekstra dikkat etmeni istiyorum senden. Ben uyarımı yapmış olayım da. Sonra beni neden uyarmadın deme :) Bununla beraber, çevrende sana çok değer veren birisi olduğunu görüyorum. O kişinin kıymetini bilmen gerekiyor. Sana da yakın zamanda bir sürprizi olacağını söylemeliyim. Senin adına o kadar sevindim ki. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bu aralar, bazı konularda çok aceleci davrandığını görüyorum ancak işlerin senin istediğin gibi bir hale gelmesi için biraz daha zaman gerektiğini söyleyebilirim. Her şeyin doğru bir zamanı var sonuçta değil mi? :) Bununla beraber, maddi açıdan çok fazla sıkışmışsın gibi geldi bana. Eline bir miktar para geçebilir. Bu parayı önceliklerine göre harcaman gerekiyor sevgili okurum. Sonrasında kendini zorda hissetmeni istemem. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün, elinde parfümler görüyorum ve bir yere gitmek için her zamankinden çok daha fazla özen göstereceğini hissediyorum. Gün içinde, çok hoş bulduğun birinden haber alacak ve buluşma ayarlayacaksınız. Bakalım neler yaşanacak? Bence güzel şeyler olacak! Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçecek ve iyi yerlere geleceksin. Başarılar dileyerek bugünlük sana veda ediyorum. Her şey gönlüne göre olur umarım :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Son zamanlarda bazı şeyler için fazla ısrarcı davrandığını görüyorum sevgili okurum. Bu bir kişi veya bir olay olabilir. Ancak, üzülerek söylüyorum ki çabaladığın konu güzel bir sonuç vermeyecek. Bu yüzden yol yakınken bahsettiğim konuyu bir kenara koymanı istiyorum senden. Bunları söylediğim için bana kızma lütfen. Bununla beraber, uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi de sonunda yaşayacaksın. Ayrıca, yakında birtakım haberler alacaksın. Bu haber sana en yakınlarından gelecek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Son zamanlarda, üstüne aldığın sorumluluklar konusunda oldukça dikkatli olduğunu görüyorum. Enerjin o kadar güzel geliyor ki tam olarak şu an olduğu gibi işine konsantre bir şekilde devam etmeni istiyorum. Seni tebrik ediyorum :) Bununla beraber, çektiğin karttan da anlaşılacağı üzere yakın zamanda seni kalbinden vuracak biriyle karşılaşacaksın. Yelkenleri hemen suya indirme bence. Ayrıca, yakında birtakım taşınma durumları söz konusu olabilir. Bu değişim sana iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bu aralar şansının çok yüksek olduğunu görüyorum ve bu şansı, hayatını derinden etkileyecek bir konu hakkında da kullanacaksın diyebilirim. Bugün, ipleri eline alarak adımlarını sağlam bir şekilde atmanı istiyorum. Bakalım neler olacak? Gelişmeleri benimle paylaşmayı unutma olur mu? :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin de bir derdi var gibi geldi bana. Onun yanında olmalı ve desteğini hissettirmelisin. Arkadaşlar bu günler içindir değil mi? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Son zamanlarda ilişkilerin hakkında iki kişi arasında kaldığını görüyorum. Mantık ve kalp arasında kalmışsın da diyebilirim. Bu şekilde olmayacağını sen de çok iyi biliyorsun. Aşk böyle bir şey değil. Bence kendini silkelemen gerekiyor :) Bununla beraber, kendinde birtakım değişimlere gidecek ve sonucundan da çok memnun kalacaksın. Geç olsun güç olmasın diye boşuna dememişler. Kendini 'an' da bırakmalısın. Ayrıca, kariyerinde sürprizler yaşaman an meselesi! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Şu anki hayatında çok mutsuz bir dönemden geçtiğini görüyorum ve bu konuda çok bunalmışsın. Ancak, bunun geçici bir süreç olduğunu bilmeni istiyorum. Boşuna 'Her şerde bir hayır vardır' dememişler. Biraz daha sık dişini olur mu? Bununla beraber, çevrenden birinin sana çok büyük bir yardımı dokunacak. Bu kişinin kıymetini bilmen gerekiyor. Seni hep en yukarıya taşımak istiyor :) Ayrıca, geçmişe biraz fazla takılı kalmışsın. Bunu yapmaman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Birkaç gün önce, hiç beklemediğin birisinden maalesef çok ağır sözler duyduğunu görüyorum. Ancak bu kişi, o kadar pişman olmuş ki çok yakın zamanda kendini affettirmek için sana gelecek. Affedip affetmeme konusunu sana bırakıyorum sevgili okurum. Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmeni istiyorum senden. Birtakım mide sorunları yaşanabilir. Fakat, bunlar ufak şeyler olacak. Yine de uyarımı yapmak istedim. Ayrıca, güzel haberler alacaksın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün, bir süredir seni çok zorlayan bir konu hakkında nihayet güzel haberler alacak ve sorunların ortadan kalktığını göreceksin. Alacağın haberin, hayatının gidişatı konusunda ciddi etkileri olacak diyebilirim. Bununla beraber, geçmişe neden bu kadar takılı kaldın bilmiyorum. Fakat, artık kendi hayatına odaklanman ve önüne bakman gerekiyor. Başaracağını da biliyorum. Ayrıca, ailenden birinin sana ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Yıldız"

Seçtiğin kart; "Yıldız"

Şu an tam olarak göremiyorum ancak yakın zamanda sevgilinle ayrılacağını ya da ayrıldığını söyleyebilirim. Bu ayrılık, senin için yeni ve hayırlı bir hayatın başlangıcı olacak. İlk başta zorlanabilirsin. Fakat, uzun vadede ne kadar doğru adımlar atıldığını anlayacaksın. Attığın adımların arkasında dur :) Bununla beraber, bir taşınma heyecanı kaplamış seni sanki :) Şimdiden güle güle otur demek istiyorum. Senin adına çok sevindim. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bu aralar hayatındaki her şey yolunda ve bugün de senin için oldukça güzel geçecek sevgili okurum. Maddi açıdan da rahat olduğun bu zamanlarda, biraz alışveriş yapmanı önerebilirim :) Bununla beraber, yakında çok güzel haberler alacak ve mutluluktan havalara uçacaksın. Bir arkadaşının da sana yardımı dokunacak gibi duruyor. Bu kişinin isminde 'K' harfi var. Ayrıca, bazı soru işaretlerin de yakın zamanda gidecek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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