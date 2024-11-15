Tarot Falına Göre 16 Kasım Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Bir süredir yapman gereken işleri erteliyorsun ancak gün içinde, yapman gereken şeylere bir taraftan başlayarak yavaş yavaş her şeyden kurtulman lazım. Aksi takdirde, zaten alışkanlık olan erteleme huyundan dolayı önünü alamayacağın sonuçlarla karşılaşacaksın. Bununla birlikte, uzun süredir hoş bulduğun o kişi tarafından bir adım atılabileceğini söyleyebilirim ancak bana kalırsa direkt olarak senin de hoşlandığını belli etmek yerine yavaş hareket etmen daha güzel sonuçlar doğurabilir.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️