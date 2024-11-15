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Tarot Falına Göre 16 Kasım Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 16 Kasım Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
15.11.2024 - 20:16

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 16 Kasım Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bir süredir; birilerinin, hakkında dedikodu yaptığını hissediyorsun. Kim oldukları konusunda sadece tahminde bulunuyorsun. Bugün nihayet o kişilerin kim olduğunu öğreneceksin. Bu kişilere kelimenin tam anlamıyla ağızlarının payını vereceksin. Umarım hatalarını fark ederler...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Geçtiğimiz günlerde ani duygu değişikliğiyle birlikte modunun düştüğünü ve olaylara karşı çok çabuk sinirlendiğini görüyorum ancak bugünle birlikte artık yavaş yavaş eski haline dönmeye başlayacaksın. İçine resmen huzur dolmaya başlayacak. Bununla birlikte, uzun zamandır aklına takılan bir konu hakkındaki düşüncelerini hep içine atmışsın ancak bugünle birlikte artık bazı şeyleri dışa vurman gerektiğini düşünerek o yönde adım atmak isteyebilirsin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Son zamanlarda aşırı azimli ve çalışkan bir şekilde sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştığını görüyorum. Gün içinde bu konuda ufak bir motivasyon kaybı yaşayabilirsin ancak bu durumun çok da uzun sürmeyeceğini söyleyebilirim. Bununla birlikte, aile içinde yapacağınız ufak yardımlaşmalar sayesinde ne kadar şanslı olduğunu anlayacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Genel olarak, iş hayatında kafana koyduğun şeyleri hayata geçirebilmek adına öylesine büyük bir çaba gösteriyorsun ki bunun meyvelerini yakın bir zamanda toplayacağın müjdesini söylemeden edemeyeceğim. Tabii bu konuda birazcık daha sabırlı olman gerektiğini de köşeye sıkıştırmam lazım. Bununla birlikte, her şeyin en iyisinin olmasını istediğin için çoğu konuda kuruntu yaptığını görüyorum. Erken yaşta çökmemek adına çevrende olup biteni akışına bırakman gerektiğini söylemeden edemeyeceğim. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Kısa bir süre sonra, maddi olarak çektiğin sıkıntılardan kurtulacağını söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Bunun için harcamalarına biraz daha dikkat etmende fayda var. Bununla birlikte, havaların aniden soğumasından kaynaklı olduğunu tahmin ederek biraz kırgınlık yaşayabileceğin konusunda seni uyarmalıyım.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugünün senin için fazlasıyla hareketli geçeceğini söyleyerek falıma başlamak istiyorum. Gün içinde bir yandan yorulsan da bir yandan da fazlasıyla eğleneceğin için zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacaksın resmen. Bir de bu sürecin daha kolay bir hale gelmesi için sevdiğin insanlara bir araya gelebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Her ne kadar insanların fikirlerine değer versen de onların söylediklerine göre hareket etmemen gerektiğini belirterek falımıza başlamak istiyorum. Bu konuda, kalbinden geçenler doğrultusunda alacağın kararlar seni daha mutlu edeceği için biraz da o tarafa yönelmende fayda var.  Bununla birlikte, işlerini halletme sürecinde sana yardım eli uzatan arkadaşlarını gördükçe hayatında ne kadar güzel insanlar biriktirdiğini anlayacak ve birazcık da duygulanacaksın. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bir süredir yapman gereken işleri erteliyorsun ancak gün içinde, yapman gereken şeylere bir taraftan başlayarak yavaş yavaş her şeyden kurtulman lazım. Aksi takdirde, zaten alışkanlık olan erteleme huyundan dolayı önünü alamayacağın sonuçlarla karşılaşacaksın. Bununla birlikte, uzun süredir hoş bulduğun o kişi tarafından bir adım atılabileceğini söyleyebilirim ancak bana kalırsa direkt olarak senin de hoşlandığını belli etmek yerine yavaş hareket etmen daha güzel sonuçlar doğurabilir. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Etrafında kendinden bile çok güvendiğin birisi olduğunu görüyorum ancak bugün maalesef bu kişinin, güvenini boşa çıkardığını öğreneceksin. Tabii bunu öğrendikten sonra düşüncelerin konusundaki her şey allak bullak olacak. Bir de iyi yönünden bakarak bazı şeyleri iş işten geçtikten sonra öğrenebileceğini de eklemeden edemeyeceğim. Bununla birlikte, ilerleyen günlerde eline yüklü miktarda para geçeceğini söyleyebilirim. Dikkatli harcamanda fayda var. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün yakın arkadaşlarınla beraber bir plan yapacaksınız ve bu plan size çok iyi gelecek. Hepiniz el birliğiyle düşüncelerinizi paylaşacak ve bir konuda hemfikir olacaksınız. Sizi bekleyen güzel günlerin hakkını vereceğinizi imrenerek söylüyorum. Bununla birlikte, son zamanlarda kariyerin için ekstra çaba gösterdiğini görüyorum. Çok yakında karşılığını almaya başlayacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bir süredir, pozitif enerji alamadığın ve yıldızının uymadığı birisiyle sürekli atışma içinde olduğunu görüyorum. Tabii bu durum bir yandan canını sıktığı için arkadaşınla konuşma ihtiyacı duyabilirsin. Sonrasında ise arkadaşının; o kişi hakkında yaptığı yorumlar, senin tarafından buzların erimesine sebep olacak ve o kişiye karşı yavaş yavaş sempati duymaya başlayacaksın. Böylece, bazen farklı bakış açılarını da dinlememiz gerektiğini anlayacaksın. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, uzun süredir iletişim kurmadığın bir arkadaşınla tekrar iletişime geçeceğini görüyorum. Aslında sen, arkadaşlığınızın bittiğini düşünmüşsün ancak bir yandan da tekrar iletişime geçmeye çalışıp bir türlü cesaret edememişsin. Gün içinde, bu adımı atacak kişi ise arkadaşın olacak. Tabii ondan sonra da neden böyle bir durumun yaşandığını konuşarak çözmeye çalışacaksınız. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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