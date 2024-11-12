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Tarot Falına Göre 13 Kasım Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 13 Kasım Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
12.11.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 13 Kasım Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, Asılan Adam kartının resmen karşılığı olacaksın. Aslında söylemediğin sözler, yapmadığın davranışlar yüzünden başkaları seni hedef haline getirecek. Deyim yerindeyse, insanların günah keçisi olacaksın. Kendini sakince, açık sözlerle ifade etmen gerekiyor. Fevri hareketlerden ise kaçınmaya bak. Yoksa haklıyken haksız duruma düşebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün, alacağın bazı haberler var. Bu haberler, ufak çaplı şok geçirmene sebep olabilir. Bir de seni çok fazla kısıtlayan bir insan var. Bu kşi, senin iyiliğini istediğini söylese de aslında seni manipüle ediyor. Lütfen bu kişinin kim olduğunun ve amacının ne olduğunun farkına var. Sen, her şeyden değerlisin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün, senin için yaratıcılığın yüksek olduğu bir gün. Bugüne kadar ortaya çıkarmakta zorlandığın potansiyelini artık tam anlamıyla gösterebiliyorsun. Senin de bildiğin gibi, her insanın kendisi hakkında ikileme düştüğü dönemler oluyor. Neyse ki sen bu dönemi sorunsuz bir şekilde atlatıyorsun.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Son günlerde üzerine aldığın gereksiz sorumluluklar var. Bu da, verimliliğinin düşmesine sebep olmuş. Ne sevdiklerine ne de kendine yeterince zaman ayıramıyorsun. Artık hayatında nelerin önemli olduğunu fark et ve buna göre bir adım at. Yoksa iş işten geçecek...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bazen, hayatında yaşanan olaylara da çok fazla tepki verdiğini görüyorum. Evet, hepimiz bazen hassas dönemlerden geçiyoruz. Fakat sen, bunu biraz kişisel algılamışsın. Bu kadar sert tepkiler vermek yerine biraz daha sakin olmanı istiyorum. Bu dönemi hasar almadan atlatmaya bak lütfen.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün, önemli olan kalbinin sesini dinlemen olacak. Gün içinde alman gereken önemli kararlar olabilir. Bu kararları alırken öncelikle mantığına değil, kalbine güven. Bu sayede, önüne yepyeni fırsatların çıktığını, hayatının güzelleştiğini göreceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Genel olarak kültürüne bağlı bir insansın. Yenilikleri benimsemekte de birazcık güçlük çekiyorsun. Hayatına giren yeni bir insan ise bunu değiştirmeni sağlayacak. Bence bunda hiçbir sıkıntı yok. Yeniliklere açık ol, hayatın seni götürdüğü yere git bakalım! :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bu aralar birçok işin yolunda gitmemiş. Özellikle de gönül işlerinde umduğun gibi geçmeyen bir dönemden geçiyorsun. Çok üzülerek söylüyorum ki bir ilişkinin içindeysen ufak süreli bir ayrılık yaşayabilirsiniz. Bu ayrılığın ise size daha iyi geleceğini görüyorum. Her ne kadar kendinizi kötü hissetseniz de birbirinizin değerini anlayacaksınız diyeyim.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün, okulda veya iş yerinde haksızlığa uğradığını düşündüğün bir arkadaşına yardım edeceksin. Bu davranışınla da insanlara resmen bir ders veriyorsun. Herkes senin gibi olsa hayat ne güzel olur! Bununla birlikte, eline geçecek bir miktar para var. Bu parayı yatırıma ayırırsan geleceğini garanti altına almış olacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Son zamanlarda geleceğin yavaş yavaş şekilleniyor. Bugün de bu konuyla ilgili öneml bir karar almanın eşiğindesin. Bugün, duygularına yenik düşmemelisin. Tamamen mantığınla hareket etmeli, sadece kendini düşünmelisin. Başka insanları düşünerek aldığın kararlarda, sonunda üzülen sen olursun :(

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

İnsanların; başka kişileri kolayca eleştirdiğini ve sürekli bunun hakkında konuştuklarını bilmeyen yok. Hatta bu insanlar, en çok da kendi yaptıkları davranışları eleştirirler! Bugün, sen de bu insanların hedefi haline gelebilirsin. Aman dikkat et, sabrını korumaya bak. İnsanların eline daha fazla malzeme verme.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Son zamanlarda, içsel olarak kendini sorguladığın bir dönemden geçtiğini görüyorum. Bu konuda, aile büyüğünden aldığın nasihatleri düşünmeni öneririm. Ayrıca sağlığını da aksatmışsın bu aralar. Zaten havalar soğuyor, grip kol geziyor. Aman diyeyim!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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