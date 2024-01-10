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Tarot Falına Göre 11 Ocak Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 11 Ocak Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 11 Ocak Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve bir adet kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün enerjin düşük bir şekilde güne başlayabilirsin, aslında bir süredir bu şekilde hissediyorsun ancak görmezden gelmeye çalışıyorsun. Biraz daha sabırlı olman gerekiyor. Dilerim, her şey gönlüne göre olur sevgili okurum. Güzel günler pek yakın! Bununla beraber, çevrenden birinin senin hakkında konuştuğunu görüyorum. Bu kişiyi umursamamanı istiyorum senden. Sen bildiğin yoldan şaşma olur mu? O sadece konuşup dursun. Keşke insanlar senin gibi olsaydı :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bugün, yakın çevrende bulunan birinin daveti üzerine ufak bir yemek organizasyonuna katılabileceğini görüyorum. Sevdiklerinle görüştüğün için kendini çok iyi hissedeceksin. Senin adına mutluyum :) Bununla birlikte, aşk hayatında da birtakım gelişmeler olacağını söyleyebilirim. Benimle gelişmeleri paylamayı unutma olur mu? Hayalindeki o aşkı yaşaman an meselesi! Sana şimdiden mutluluklar diliyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Birkaç gün önce aldığın bir karardan şüphe duyuyorsun fakat bugün yaşanacak bir olay, senin ne kadar doğru bir karar verdiğini gösterecek sevgili okurum. Kararlarının arkasında durmalısın. Bununla birlikte, akşam saatlerinde kendine zaman ayırman dinlenmen açısından oldukça iyi gelecek. Son zamanlarda çok yorulmuş ve kendine bile vakit ayıramaz olmuşsun. Bu konuda biraz daha hassas olmanı istiyorum. Önceliği kendine vermen de bencillik değil. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, içinde nedenini bilmediğin bir sıkıntıyla güne başlayacaksın. Psikolojik olarak kendini biraz daha gevşetmen gereken bir gün olacak. Yürüyüşe çıkabilir veya arkadaşlarınla buluşabilirsin. 'Bu havada yürüyüş mü olur canım?' deme. Yarım saat hava almaktan da zarar gelmez bence :) Yine son kararı sana bırakıyorum. Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir döneme geçiş yapıyorsun diyebilirim. Adımlarını korkmadan atmalısın. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, aile içinde ufak çaplı bir tartışma yaşanabileceğini söyleyerek falımıza başlıyorum sevgili okurum. Bu gibi durumlarda senin oldukça sakin kalıp iki tarafı da toparlaman gerekiyor. Aksi halde işler daha da sarpa saracak ve birbirinizin kalbini kıracaksınız. Ben bu durumu iyi bir şekilde yöneteceğini düşünüyorum. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak diyebilirim. Senden bu süreçte ön yargıları kırmanı istiyorum. Bence anladın beni :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Uzun zamandır kafanda olan planları uygulayabilmek için kendinde aradığın enerji artık yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sakın pes etme olur mu? Emeklerinin karşılığını alacaksın. Bununla birlikte, ikili ilişkilerinde zaman zaman ufak anlaşmazlıklar ortaya çıktığını görüyorum. Bu konuda biraz daha dikkatli olman gerekiyor bence. Empati kurman ikiniz için de iyi olacaktır. Ayrıca, sağlığına da biraz dikkat etmelisin. Aksi halde ufak bir grip atlatabilirsin benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, yoğun bir döneme başladığından dolayı kendin için ayırdığın zamanı biraz daha azaltarak sorumluluklarına odaklanmanı öneriyorum. Bu duruma kısa süre içinde alışacaksın zaten. Bununla birlikte, önümüzdeki günlerde çevrenden birinin sana güzel haberleri olacak. Bu kişinin kıymetini bilmelisin sevgili okurum. Ayrıca, kendinde de birtakım değişimlere gideceksin. Bu değişime çevrendeki herkes imrenecek resmen :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılmış Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılmış Adam"

Ailenden birinin sana yardımı dokunacak diyebilirim. Onların kıymetini bilmen gerekiyor sevgili okurum. Bazen onları kırıyorsun gibi geldi bana. Ondan ufak bir uyarı geçmek istedim :) Bununla birlikte, çevrenden birinin sana tabiri caizse 'uyuz' olduğunu görüyorum. Bunun sebebini tam olarak ben de bilmiyorum. Fakat, tahmin ettiğin kişi ile konuşmanı önerebilirim. Bence daha fazla uzatmanın da bir anlamı yok :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Kendini biraz enerjisi düşük hissedebilirsin gibi geldi bana. Ancak günün ortalarına doğru enerjini tekrar kazanacağını söyleyebilirim. Senin adına çok sevindim! Dilerim, her şey gönlüne göre olur sevgili okurum. Bununla birlikte, kariyerin konusunda bazı gelişmeler yaşanacak. Bu süreçte bir kadın senin iyiliğini istiyor. Bu kadının isminde de 'E' ve 'G' harfleri var. Onun kıymetini bilmelisin. Daha fazla spoiler vermeyeceğim :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bu aralar, kalbindeki kişiyle ilgili nasıl adım atman gerektiği konusunda kafanın karışık olduğunu görüyorum. Bu konuda biraz rahatlamalı ve 'an' a odaklanmalısın. O kişinin sana kıymet verdiğini söyleyebilirim. İçini ferah tut olur mu? Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor. Aksi takdirde bazı sorunlarla karşılaşabilirsin. Bunun önüne geçmen için doktoruna danışarak takviye almanı önerebilirim. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

İçinde tuttuğun ve kalbindeki o insana anlatamadığın bir şeyler seni içten içe yiyor. Bu konuda, bazı şeyleri içine atmak yerine direkt olarak o kişiye söylemeni önerebilirim. İçinde tutmanın bir anlamı yok sonuçta değil mi? Aksine bu şekilde kendini daha da olumsuz etkiliyorsun. Mental sağlıını bu kadar hafife alma :) Bununla birlikte, yakında güzel haberler alacaksın. Bu haber sana en yakın arkadaşından gelecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün, senden uzun zamandır hoşlanan o kişiden bir işaret görebilirsin. Bu dönem kısmetinin oldukça açık olduğunu söyleyebilirim. Şimdiden sana mutluluklar dilemek istiyorum. Kalbinin sesini dinle olur mu? Ben her şeyin en güzel şekilde olacağına inanıyorum. Bununla birlikte, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç sona eriyor. Borçlarını kapatabileceksin. Bu süreçte de kendine bir bütçe planı çıkarman senin faydana olacaktır. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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