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Tarot Falına Göre 11 Aralık Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 11 Aralık Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
10.12.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 11 Aralık Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bir süredir kafanı bir şeye çok fazla takmışsın. Kartını açar açmaz bu durumun artık seni kötü etkilediğini gördüm. Biraz kendine zaman ayırıp kafandaki düşünceleri şekillendirmenin vakti geldi. Artık içine atma yoksa yakında patlayacaksın! Bununla birlikte, sağlığına da dikkat etmeni öneririm. Bedensel sağlığımız aslında hiç düşünmediğimiz kadar psikolojimizden etkileniyor. Farkında olmadan kendi kendini hasta ediyor olabilirsin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, sabah saatlerinde biraz kafa karışıklığı yaşayabilirsin. Özellikle iş yerinde bazı stresli dakikalar seni bekliyor. Gün sonunda kendini biraz daha rhaat hissedeceksin fakat bu tarz anlarda sabırlı olmayı artık öğrenmen gerekiyor. Bununla birlikte, bir süredir hayalini kurduğun bir şey var. Ay bitmeden o şeye de kavuşacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugünden itibaren aşk hayatında değişimler olacağını görüyorum. İyiye giden ilişkin kötüye gitmeye başlayabilir ya da bir ilişkin yoksa yeni bir ilişkiye adım atabilirsin. Öyle bir değişim yani! Ne olursa olsun başta üzülsen bile uzun vadede 'iyi ki' dediğin anlar yaşayacaksın. Senin adına girdiğin bu değişim dönemi için çok heyecanlıyım.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bir süredir, kafanda güven sorunları var sanırım. İçinde olduğun durumdan da ilişkiden de haliyle pek memnun değilsin. Kendine biraz zaman tanımanı istiyorum. Her şeyin düzeldiğini göreceksin. Hislerine güven. Bununla birlikte, kariyerinde de yükselişe geçecek ve iyi yerlere geleceksin. Tabii maddi olarak da rahatlayacaksın. Bol şans diliyorum! :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün bir haber alacaksın. Bu haber hem seni hem de etrafındakileri çok mutlu edecek. Artık bir değişim ve gelişim dönemine giriyorsun. Bu süreçte senin yanında olduğunu söyleyerek destek olanlar olacak. Bu insanların hepsine güvenmeni istemem doğrusu. İnsanlar senin sandığın kadar iyi niyetli değiller. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bu aralar kendini güçsüz hissediyorsun sanırım. Bunun sebebi ise hayatında bir anda fazla değişiklik olması. Merak etme, hepimiz zaman zaman böyle dönemlerden geçeriz. Geriye dönüp baktığında ne kadar yol katetmiş olduğunu fark edecek ve kendinle gurur duyacaksın emin ol. Ayrıca sonunu düşünen kahraman olamaz diyerek bu süreçte benimsemen gerek hayat felsefesine de buraya bırakayım!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Yakın çevrende, sana çok iyi görünüp ikili oynayan birisi var. Bu insan hayatına yeni girmiş aslında. Sen de bu insanın birkaç kere yanlışını yakalamışsın. Yine de ona güvenmek istemişsin. Hatta doğru yolu göstermeye çalışmışsın. Fakat bazı insanlar için uğraşlarımıza değmez sevgili okurum :) Bence bundan sonrası için hayatına onsuz devam etmelisin. Her koyun kendi bacağından asılır nihayetinde. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Aşk hayatınla ilgili kafandaki soru işaretlerini çözmeye başlamışsın. Bu durum da seni rahatlatmış. Oh be! Ben bile rahatladım gerçekten. Bakalım bundan sonrası için seni nasıl bir süreç bekliyor? Bununla birlikte, yakın çevrenden birinden de güzel haberler alacaksın. Bu kişinin uzun süredir beklediği bu haber, çevrenizde büyük bir sevince neden olacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Yakın arkadaşlarından birinin sana ihtiyacı olacağını görüyorum. Sen oldukça anlayışlı ve insanların ihtiyaçlarına yönelik yardımı sağlayan bir insansın. Psikolog olmayı düşündün mü hiç? Senin gibisi zor bulunur gerçekten! Fakat arkadaşlarına destek olurken lütfen aynı merhameti kendine de göster. Başkalarında yargılamadığın özellikleri kendine gelince bu kadar sert bir şekilde eleştirme. Sen çok kıymetli bir insansın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Sağlığını son zamanlarda biraz arka plana atmış olabilir misin? Kendinle ilgili sorunları arkalara süpürdükçe içinden çıkılamaz bir durumun içinde bulmuşsun kendini. Yüzleşmekten korkmamalısın. Bununla birlikte, aile bireyleri arasında gerçekleşecek ufak bir tartışmaya tanık olabilirsin. Bu tartışma seni doğrudan etkilemese bile manevi olarak kendini bir çıkmazın içinde bulabilirsin. Doğru cevapları ise kalbinin sesini dinlediğinde bulacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Geçmişine takılmış ve sürekli bu konu hakkında fikirlerin beynini yemesine izin vermişsin. Bugün, geçmişin ile yüzleşecek ve artık herkesi affedeceksin. Böylece geleceğe de emin adımlarla ilerlemeye başlayacaksın. Gelecek demişken önümüzdeki günlerde kapını çalacak bir aşk olduğunu görüyorum. Bu aşk sana inanılmaz hissettirecek. Liseli bir aşık gibi mutlu olacaksın :)

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Kendini bu dönem çok fazla sıkmış hatta kabuslar gördüğün geceler yaşamışsın. Neden kendini bu kadar sıkıyorsun ki? Alt tarafı 3 günlük dünya. Kendini bundan 5 yıl hatta 5 ay sonra hatırlamayacağın detaylar için bu kadar üzme. Bununla birlikte, iş hayatında ne kadar çabaladığının herkes farkında ve bununla da ilgili gurur verici bir konuşma yaşayabilirsin. Seni tebrik ediyorum. Başarılarının hep daim olacağından eminim!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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