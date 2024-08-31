Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 1 Eylül Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

Tarot Falına Göre 1 Eylül Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
31.08.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 1 Eylül Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım! 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Seçtiğin Kart; "Ters Asaların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Asaların Onlusu"

Ters Asların Onlusu, korkunç bir kart gibi görünse de aslında sana büyük bir rahatlama getirecek. Bu zamana kadar çektiğin sıkıntıların yavaş yavaş geçtiğini göreceksin. Aşk, kariyer, maddiyat, bütün konularda büyük bir hafifleme yaşayacaksın. 

Bu dönemde sevdiklerinin yanında olmak sana iyi gelebilir. Fakat sağlığına dikkat etmende fayda var. Ama her şeye rağmen stresten kurtulduğun güzel bir gün seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Asaların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Asaların Onlusu"

Asaların Onlusu kartı, sana problemlerinin çözüleceğini müjdeliyor. Bugüne kadar aklında kurduğun ve bir türlü çözemediğin problemler artık tek tek çözülüyor. Bunda yakın arkadaşlarının ve sevgilinin ise çok büyük bir katkısı var.

Eğitim hayatında, kariyerinde şu sıralar yeni gelişmeler olabilir. Özellikle bu dönemde seni büyük bir başarı bekliyor.

Bugünlerde hastalık haberi alabilirsin. Neyse ki ciddi bir hastalık olmayacak. Fakat sen duygusal bir insan olduğun için, kendini her şeye üzüyorsun. Bu da sana zarar veriyor. 

Yarın görüşmek üzere!  ☺️

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Uşağı"

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Uşağı"

Bugünlerde seni birçok problemle boğuşurken görüyorum. Bu dönem mutlu olmaya hasret kalmışsın resmen.

Kendine, hayatına, etrafındakilere biraz takıntılı hale gelmişsin. Bu hislerinden kurtulmak için kendinde birtakım değişiklikler yapmaya karar verebilirsin.

Maddi olarak yaşadığın sorunlara ise fazla kafanı takma. Bu sorunların hepsinden yakın bir zaman içinde kurtulacaksın. Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Kupaların Uşağı"

Seçtiğin Kart; "Kupaların Uşağı"

Hayatında her şey normal akışında gidiyor, hiçbir aksilik görünmüyor. Bu sürecin sans çok iyi geldiğini görüyorum. Fakat yine de biraz monotonluktan sıkılmış gibisin.  

Birkaç gün içerisinde hayatında küçük değişiklikler olacak. Bu değişiklikler seni daha iyi hissettirecek. Fakat bu dönemde ani kararlar vermemen gerektiğini hatırlatalım. Bu sıralar harcamalarına da dikkat etmelisin. Malum, devir ekonomi devri.

Arkadaşlarından biri sise ana kırgın ama bunu dile getirmiyor. Kendince senin yardımını bekliyor. Bir etrafına bak bakalım, sen kesin bu sorunun da üstesinden gelirsin. Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Onlusu"

Kendinle barıştığın bir döneme giriyoruz. Ruh halindeki değişimleri artık çok iyi yönetmeye başlıyorsun. 

Bugün, kalabalık bir ortama girebilirsin. Orada çok dedikodular dönecek. Bu senin canın çok sıksa da insanların gerçek yüzünü görmüş olacaksın. Sen en iyisi söylenilenlere aldırış etme ve hayatını yaşa. Kimse için üzülmeye değmez. 

Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Kupaların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Kupaların Onlusu"

Birileri senin arkandan konuşuyor tatlım. Hem de senin yüzüne gülüyor. Neyse ki bu kişinin foyası çok yakında ortaya çıkacak. Bu dönemde, uzaklardan bir sürpriz de alabilirsin. Uzak mesafe yaşadığın ilişkin mi desem, arkadaşın mı desem. Sana bir müjdeyle gelmeye hazırlanıyor.

Ayrıca bugünlerde ne yediğine ne içtiğine dikkat edersen iyi olur. Sağlık, her şeyin başı.

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Beşlisi"

Bugüne biraz enerjin düşük başlıyorsun. Yatağın tersinden kalkmış derler ya hani, işte tam olarak öylesin. Bugün sana kimse dokunmasa çok iyi olur. 

Fakat gün böyle bitmez. Yetişmen gereken sorumlulukların var. Ne kadar hoşuna gitmese de o işi yapmak, o dersi çalışmak zorundasın. Bir kere başına oturunca ise 'iyi ki' demen an meselesi. 

Aşk hayatında ise netleşmeyen bazı şeyler var. Bugün vereceğin bir karar ile o da netleşecek gibi. Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Beşlisi"

Arkadaş ortamında biriyle ilgili sorunlar yaşayabilirsin. Bu sorunları diğer arkadaşların ile konuşmak isteyebilirsin ve bu durumda da ufak da olsa bir kaosa neden olabilirsin. Aman sen ne olur ne olmaz, kendini iyi açıklamaya bak.

Aynı zamanda kendine yönelmeye başladığını görüyorum. Bu dönemde bir değişiklik yapıp çeşitli aktivitelere katılacaksın. Orada tanıştığın insanların senin hayatına etkisi ise çok olumlu olacak.  

Ailen ile zıt düştüğünüz birkaç konu var. Ama bu konuda ailenin üzerine çok gitmesen iyi olur. Çünkü biliyorsun ki onlar senin iyiliğin için uğraşıyorlar...

Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların İkilisi"

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların İkilisi"

Sen uzun zamandır hayatını düzeltmek için uğraşıyorsun. Bugün ise ilk kez bunun meyvelerini alıyorsun. 

Bu dönemde sevgilin sana sürpriz yapabilir. Bu sürpriz, ilişkinizi hiç olmadığı kadar sağlamlaştırabilir. Bana kalırsa, ilişkide artık ciddi adımlar atmayı da düşünebilirsiniz. 

Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Kılıçların İkilisi"

Seçtiğin Kart; "Kılıçların İkilisi"

Bugün, arkadaşlarınla ilgili alacağın kararlar seni zorlayabilir. Ailenden birisinin desteğini alacağını seziyorum. Annen, ablan bu konularda sana çok iyi tavsiyeler veriyor gibi

Tüm bunlar yaşanırken etrafındaki insanlar ise sende bir değişiklik fark edecek. Fakat bu hayranlık, bazılarında kıskançlığa dönüşebilir. Bir kaç gün sonra kulağına gelecek bu dedikodulara aldırış etmemelisin... 

Yarın görüşmek üzere!  :)

Seçtiğin Kart; "Ters Asaların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Ters Asaların Beşlisi"

İnsanlar sosyal varlıklardır. Hayatta kalmak için diğerlerinin desteğine ihtiyaç duyarız. Hayatınla ilgili problemleri çözmek için artık sen de diğerlerinin desteğini istemelisin.

Ayrıca, gireceğin farklı ortamlarda yeni arkadaşlar edineceksin. Etrafta gördüğün birisi de senden fazlasıyla etkilenecek! Bakalım, bu işin sonu nereye varacak...

Yarın görüşmek üzere!  :)

Seçtiğin Kart; "Asaların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Asaların Beşlisi"

Bu sıralar zorlandığını görüyorum. Hayatınla ilgili kararlar senin başına iş açmış. Sana biraz rahatlamanı tavsiye ediyorum. 

Kendinle ilgili kafana takılan şeyleri yakın çevrenden biriyle konuşarak çözeceksin. Bu kişi, sana her konuda yardımcı olacak. Fakat gün gelecek, sana bu yardımlarının karşılığını soracak. Bana kalırsa, her sorununu bu kişiye anlatmayı tercih etmemelisin.

Yarın görüşmek üzere!  ☺️

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın