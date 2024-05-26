Tarihe Yön Vermiş Amerikan Askerlerinin Taşıdığı 11 Sıra Dışı Obje

Kartuş kutusu, 40 adet kartuşu içerisinde barındırırdı ve bu kartuşların yerlerinde kalabilmesi için metal bir iç astarları olurdu. Askerler genellikle ekstra 20 ile 40 kartuşu haversack adı verilen çantalarında taşırlardı. Kartuş kutusu, üzerinde birlik kutularını temsil eden 'US' veya konfederasyon kutularını temsil eden 'CS' harflerinin bulunduğu bir metal plaka olurdu.

Kep kutusu ise, askerlerin pirinçten yapılmış küçük perküsyon kapaklarını sakladığı daha küçük bir deri kaptı. Bu kapaklar, tüfek ya da çekiç tarafından vurulduğunda, kartuştaki barutu ateşleyerek silahın ateş almasını sağlardı.