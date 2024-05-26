Tarihe Yön Vermiş Amerikan Askerlerinin Taşıdığı 11 Sıra Dışı Obje
Tarihe Yön Vermiş Amerikan Askerlerinin Taşıdığı 11 Sıra Dışı Obje
Kaynak: https://www.history.com/news/civil-wa...
Hiç bir askerin yanında ne gibi eşyalar taşıyabileceğini düşündünüz mü? Hadi gelin birlikte Amerikan askerlerinin askerde yanlarında bulundurdukları eşyalara bakalım!
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1. İç savaş döneminde hizmet veren askerlerin çoğunluğu tek mermili, namludan yüklemeli ve tüfekli piyade tüfekleri taşıyordu.
2. Süngü, yakın dövüşlerde kullanılmak üzere namlunun ucuna takılan bir metal mızraktır.
3. Bir askerin belinde taşıdığı eşyalar arasında kartuş kutusu ve kep kutusu bulunurdu
4. İç Savaş döneminin tipik askeri üniforması, yün malzemeden üretilmişti. İlk bakışta yaz aylarında giymek için sıcak gibi görünen yün, aslında nem çekme özelliği sayesinde vücut ısısını dengeler ve serin tutardı.
5. Birlik askerleri genellikle kepi adı verilen, yuvarlak, düz bir üst kısmı ve deri bir siperliği olan bir kumaş şapka giyerlerdi.
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6. Her iki ordu içerisinde çok çeşitli ayakkabılar bulunmaktaydı, fakat birçok asker ve subayın tercihi genellikle sağ ya da sol ayağa uyan, tamamen deriden üretilmiş ve düz kesimli olan "brogans" isimli ayakkabılardı.
7. Bir askerin su kabı, genellikle hareket halindeyken veya çatışma esnasında su ihtiyacını karşılayan tek kaynağı olurdu.
8. Askerlerin sırt çantaları genellikle kumaştan yapılırdı ancak bazen sert deri malzemeler de kullanılırdı.
9. Heybe askerlerin kişisel eşyalarını, yemek yeme gereçlerini, krakerlerini ve kahve gibi üç günlük yiyeceklerini taşıyan tek askılı, kanvas veya kumaştan yapılmış çok amaçlı bir çantaydı.
10. Fotoğraflar, bir askerin en değerli hatıraları arasında yer alıyordu.
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11. Bir asker, tüm kişisel eşyalarını taşımak zorundaydı. Bu yüzden eşya sayısı genellikle oldukça sınırlı olurdu ancak çeşitli şeyler içerebilirdi.
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