Survivor'dan Kazanılan Paradan Şerbo Oyuncusunun Yeni Dizisine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
23 Temmuz Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 10. isim Çağlar olmuştu.
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Televizyonda yeni sezona çok az bir zaman kaldı.
NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisiyle hayatımıza giren Mina Demirtaş'ı artık herkes tanıyor.
ATV'nin yaz sezonu için hazırladığı Aile Saadeti, ekran yolculuğuna devam ediyor.
Survivor 2021 ve 2024 yılındaki All Star'a katılan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın sevilen isimlerinden biri.
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Show TV'nin yeni sezon için hazırlıklarına devam ettiği "Kadife Kelepçe" dizisinin hazırlıkları devam ediyor.
NOW TV'de dört kadının hikayesinin anlatılacağı Güzelkoy dizisinin hazırlıkları sürüyor.
Yaz aylarının cıvıl cıvıl dizi ihtiyacını karşılayan Çift Kişilik Oda, final kararıyla izleyenlerini yıkmıştı.
Televizyon ekranlarında yer alan diziler adeta ünlü oyuncu rekabeti yaşıyor.
MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele sürerken ana kadroya giren 10 isim belli oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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