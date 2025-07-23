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Survivor'dan Kazanılan Paradan Şerbo Oyuncusunun Yeni Dizisine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Survivor'dan Kazanılan Paradan Şerbo Oyuncusunun Yeni Dizisine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.07.2025 - 00:37

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

23 Temmuz Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 10. isim Çağlar olmuştu.

MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 10. isim Çağlar olmuştu.

Ekranların en sevilen yemek yarışması MasterChef'te ana kadro netleşmek üzere. İlk 10 yarışmacının belli olduğu MasterChef'te ikinci hafta bitmişti. Üçüncü haftada ilk yarışmacı sonunda belli oldu. MasterChef'te ana kadroya giren 11. isim kim oldu?

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Televizyonda yeni sezona çok az bir zaman kaldı.

Televizyonda yeni sezona çok az bir zaman kaldı.

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrollerde yer aldığı Veliaht dizisi, Show TV'nin en merak edilen işlerinin başında yer alıyor. 27 Temmuz günü sete çıkacak olan Veliaht'ın ne zaman yayınlanacağı konusunda sonunda açıklama geldi.

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NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisiyle hayatımıza giren Mina Demirtaş'ı artık herkes tanıyor.

NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisiyle hayatımıza giren Mina Demirtaş'ı artık herkes tanıyor.

NOW'ın unutulmaz dizisi Kızıl Goncalar'daki Zeynep karakteriyle yıldızı parlayan Mina Demirtaş'ın yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merak ediliyordu. Canlandırdığı karakterle ekranın aranan yüzlerinden biri haline gelen Demirtaş, son olarak Burçin Terzioğlu'nun başrolünde yer alacağı Güzelkoy'dan teklif almıştı. Birsen Altuntaş, Mina Demirtaş'ın bu teklife ne yanıt verdiğini açıkladı.

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ATV'nin yaz sezonu için hazırladığı Aile Saadeti, ekran yolculuğuna devam ediyor.

ATV'nin yaz sezonu için hazırladığı Aile Saadeti, ekran yolculuğuna devam ediyor.

ATV ekranlarının yaz dizisi Aile Saadeti, yaz sezonuna rağmen hiç de fena olmayan reytinglerle yoluna devam ediyor. Final kararı alınan Çift Kişilik Oda ile sezonun tek yaz dizisi olan Aile Saadeti'nin kadrosu genişliyor. Birsen Altuntaş, Aile Saadeti kadrosuna sürpriz bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.

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Survivor 2021 ve 2024 yılındaki All Star'a katılan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın sevilen isimlerinden biri.

Survivor 2021 ve 2024 yılındaki All Star'a katılan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın sevilen isimlerinden biri.

Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına konuk oldu. Survivor'dan elde edilen kazancı merak eden Armağan Çağlayan, Aleyna Kalaycıoğlu'na para kazanıp kazanmadığını sordu.

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Show TV'nin yeni sezon için hazırlıklarına devam ettiği "Kadife Kelepçe" dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Show TV'nin yeni sezon için hazırlıklarına devam ettiği "Kadife Kelepçe" dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Yeni sezon için kanallar hazırlıklara tam gaz devam ediyor. Show TV, yeni sezon için birbirinden iddialı dizi için harekete geçmiş ve bunlardan biri de 'Kadife Kelepçe' olmuştu. Birsen Altuntaş, Kadife Kelepçe dizisinin kadrosu için Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan ünlü oyuncuyla anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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NOW TV'de dört kadının hikayesinin anlatılacağı Güzelkoy dizisinin hazırlıkları sürüyor.

NOW TV'de dört kadının hikayesinin anlatılacağı Güzelkoy dizisinin hazırlıkları sürüyor.

Yeni sezon öncesi dizilerin kadroları netleşmeye başladı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı diziler ya uzun süredir ekranlarda görünmeyen isimleri transfer ediyor ya da başka bir diziden transfer ediyor. Burçin Terzioğlu'nun ekrana döneceği Güzelkoy dizisinde hikayesi anlatılacak dört kadından biri olacak isim de belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızıl Goncalar'ın güzel yıldızı Güzelkoy'a transfer oldu.

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Yaz aylarının cıvıl cıvıl dizi ihtiyacını karşılayan Çift Kişilik Oda, final kararıyla izleyenlerini yıkmıştı.

Yaz aylarının cıvıl cıvıl dizi ihtiyacını karşılayan Çift Kişilik Oda, final kararıyla izleyenlerini yıkmıştı.

Çift Kişilik Oda hakkında her ne kadar olumsuz haberlerle gündem olsa da dizinin başrolü Ulaş Tuna Astepe'yle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. X'te dizi ve programlarla ilgili haberler paylaşan Dedikoducu Çocuk, Ulaş Tuna Astepe'nin Taşacak Ha Bu Deniz'in başrolü olduğunu iddia etti!

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Televizyon ekranlarında yer alan diziler adeta ünlü oyuncu rekabeti yaşıyor.

Televizyon ekranlarında yer alan diziler adeta ünlü oyuncu rekabeti yaşıyor.

Yeni sezonda kanallarda birbirinden ünlü isimler rol alacak. Dizilerin ve kanalların adeta ünlü oyuncu savaşına girdiği bu süreçte diziler arasında transferler de gündem olmaya başladı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in dizisi Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından orada rol alan oyuncular da yeni yapımlarla anlaşmaya başladılar. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin efsane ismi Kral Kaybederse'ye transfer oldu.

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MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele sürerken ana kadroya giren 10 isim belli oldu.

MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele sürerken ana kadroya giren 10 isim belli oldu.

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosunda yarışacak 10 isim belli oldu. Yeni yarışmacılar öncesi ikinci hafta yarışan isimler arasından yedek yarışmacının belirlenmesi üzere dün akşam yine ekranlarda kıyasıya bir mücadele vardı. Ancak yedek kadro yarışında hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Rukiye, gözyaşları içinde yarışmadan çekildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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