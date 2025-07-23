Yılın En Büyük Transferi Geçti: Yalı Çapkını'nda Rol Alan Efsane Sanatçı, Kral Kaybederse Kadrosunda!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Yeni sezonda kanallarda birbirinden ünlü isimler rol alacak. Dizilerin ve kanalların adeta ünlü oyuncu savaşına girdiği bu süreçte diziler arasında transferler de gündem olmaya başladı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in dizisi Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından orada rol alan oyuncular da yeni yapımlarla anlaşmaya başladılar. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin efsane ismi Kral Kaybederse'ye transfer oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Televizyon ekranlarında yer alan diziler adeta ünlü oyuncu rekabeti yaşıyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Yalı Çapkını'nda rol alan Çetin Tekindor, Kral Kaybederse dizisinin kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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