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Yılın En Büyük Transferi Geçti: Yalı Çapkını'nda Rol Alan Efsane Sanatçı, Kral Kaybederse Kadrosunda!

Yılın En Büyük Transferi Geçti: Yalı Çapkını'nda Rol Alan Efsane Sanatçı, Kral Kaybederse Kadrosunda!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.07.2025 - 15:36

Yeni sezonda kanallarda birbirinden ünlü isimler rol alacak. Dizilerin ve kanalların adeta ünlü oyuncu savaşına girdiği bu süreçte diziler arasında transferler de gündem olmaya başladı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in dizisi Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından orada rol alan oyuncular da yeni yapımlarla anlaşmaya başladılar. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin efsane ismi Kral Kaybederse'ye transfer oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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Televizyon ekranlarında yer alan diziler adeta ünlü oyuncu rekabeti yaşıyor.

Televizyon ekranlarında yer alan diziler adeta ünlü oyuncu rekabeti yaşıyor.

Birbirinden ünlü isimler yeni sezonda farklı dizilerde rol alacak. Demet Özdemir, Burçin Terzioğlu, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu, Aybüke Pusat, Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin ve daha nicelerini yeni sezonda ekranlarda izleyeceğiz. Hal böyle olunca, geçtiğimiz sezon ya da sezonlardan devam eden yapımlar da ünlü isimleri kadrosuna katmaya başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Yalı Çapkını'nda rol alan Çetin Tekindor, Kral Kaybederse dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Yalı Çapkını'nda rol alan Çetin Tekindor, Kral Kaybederse dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerini paylaştığı Kral Kaybederse dizisine usta oyuncu dahil oldu. Çetin Tekindor dizide iddialara göre bir medya patronunu canlandıracak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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