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MasterChef’te Sezonun İlk Krizi: Rukiye Gözyaşlarıyla Stüdyoyu Terk Etti!

MasterChef’te Sezonun İlk Krizi: Rukiye Gözyaşlarıyla Stüdyoyu Terk Etti!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.07.2025 - 12:01

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosunda yarışacak 10 isim belli oldu. Yeni yarışmacılar öncesi ikinci hafta yarışan isimler arasından yedek yarışmacının belirlenmesi üzere dün akşam yine ekranlarda kıyasıya bir mücadele vardı. Ancak yedek kadro yarışında hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Rukiye, gözyaşları içinde yarışmadan çekildi.

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MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele sürerken ana kadroya giren 10 isim belli oldu.

MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele sürerken ana kadroya giren 10 isim belli oldu.

MasterChef'te ana kadroya giren ilk 10 isim Furkan, Eylül, Çağatay, Onur, Hilal, Sercan, Ayla, İhsan, Ayten ve Çağlar oldu. İkinci haftanın yedek yarışmacıları da dün akşam yayınlanan programda belli oldu. İkinci haftanın yedek isimleri Nisa, Barış ve Alperen ve Deniz oldu.

Yedekler için yapılan yarışmada Rukiye, MasterChef'ten çekildi.

Yedekler için yapılan yarışmada Rukiye, MasterChef'ten çekildi.

'Kendime koyduğum bir hedef vardı. Bazı noktalarda pes etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yarışmadan çekilmek istiyorum.' diyen Rukiye, önlüğünü çıkararak stüdyodan ayrıldı. Rukiye, yarışmadan çekildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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